Von Barbara Bondy

Tibor Dérys Leben – unter so vielen – ist ein Beispiel für jenen schrecklichen Satz des Schweizer Literarhistorikers Walter Muschg: ‚... will jemand die Hinfälligkeit aller Menschen-;röße erkennen, so muß er die Literaturgeschichte unserer Zeit studieren.“ 1894 geboren, als Angehöriger der wohlhabenden ungarischen Oberchicht, Kommunist geworden „aus Mitleid und Scham über seinen persönlichen Vorteil“ (wie sein bester Interpret und deutscher Übersetzer, Ivan Nagel, einmal schrieb), ging Déry, dessen menschliche Lauterkeit außer Frage steht, 1919 in die Emigration, lebte viele Jahre im Ausland, kehrte in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre nach Ungarn zurück, wo er – unter Horthy – eine

Gefängnisstrafe verbüßte: Er hatte Gide’s Reisebericht über Rußland ins Ungarische übersetzt. Dann kam der Krieg, die Eroberung Budapests, die russische Besatzung, die ungarische Volksdemokratie. Die Kommunisten feierten Déry anfangs als großen revolutionären Volksdichter, erhoben ihn zum lebenden Monument. Das ging gut, bis die Genossen schließlich fanden, daß seine Bücher ihnen zu wenig konstruktiv, zu individualistisch, zu ästhetisch seien ...Das ging gut, bis das Monument wieder zu denken anfing.

„... 1945 dachte ich, daß die Arbeiter und Bauern, die bisher die Außenseiter der Nation geblieben waren, eine neue Heimat finden würden. Aber während zehn Jahren wurde uns diese Heimat Stück für Stück gestohlen. Wir meinten, einen Sozialismus zu bauen, während man um uns die blut- und lügenbefleckten Mauern eines Kerkers errichtete ...“, schrieb er später. Er, der den berühmt gewordenen Satz vor der kulturellen Arbeitsgemeinschaft der ungarischen KP sprach; „... aber ich verlange von den Genossen das Recht, daß ich denken darf“, der als erster dem Rakosi-Regime entgegentrat und führender Mann im Schriftsteller-Verband, Idol des jugendlich-revolutionären Petöfi-Kreises war, glaubte an das Gelingen der Revolution von 1956.

Am Ostersonntag 1957 wurde Tibor Déry verhaftet und zu neun Jahren Zuchthaus verurteilt. Dann kam Schweigen.

Sein Werk (etwa die beiden großen Romane „Der unvollendete Satz“, 1938, und „Die Antwort“, nach dem zweiten Weltkrieg geschrieben) ist heute noch nahezu unbekannt. Der westlichen Welt als Kommunist suspekt, der östlichen als „bürgerlicher Ästhet“ erst recht, fehlte Déry im Grunde sein Leben lang das Publikum, zu dem er sprechen konnte. In einem Vakuum – echolos – verblieb ein Werk, das wohl zu den großen dieses Halbjahrhunderts zählen wird.

S. Fischer will im Laufe der Jahre Dérys Gesamtwerk herausgeben. Nach „Niki, oder die Geschichte eines Hundes“ liegt jetzt der zweite Band vor –