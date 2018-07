Inhalt Seite 1 — Betrug mit der Schönheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Max Brod

Manöver der Selbsttäuschung über eine in nuce trostlose Situation’, so nihilistisch urteilt eine der Hauptpersonen über den Kult der Schönheit, insbesondere der in Michelangelos Sistina-Fresken verkörperten „Bellezza“. Ein jüdischer Kampfflieger ist dieser eine Sprecher, der im ersten Weltkrieg ein Auge verloren hat und der, wie er sich selbst analysiert, „von der Empfindung des Fürchtens nicht den mindesten Begriff hat“; übrigens ein hochgebildeter Historiker. In seiner Aggressivität sieht er sein Hauptziel allerdings darin, die Schwächen. und Blößen großer Persönllichkeiten (zum Beispiel Goethes) unter Aufwand eminenten Wissens rücksichtslos aufzudecken. Trotz und vielleicht sogar wegen dieser Angriffe auf das Unvergängliche bleibt Michelangelo das Zentrum des merkwürdigen Buches, eines der seltsamsten, die mir in den letzten Jahren vor Augen gekommen sind:

Georg Strauß: „Im Zeichen der Sistina, Florentinische Aufzeichnungen“; Werner Classen Verlag, Zürich-Stuttgart; 396 S., 16,– DM.

Es handelt sich um schicksalhafte Gespräche über Kunst und – über den Trieb des Menschen, sich durch Erschaffung des absolut Schönen „über die Sterblichkeit zu betrügen Und das Ergreifende liegt darin, daß diese Gespräche in einem so prekären Geschichtsmoment geführt werden, in dem das Leben der Sprecher auf der Kippe steht.

Alle sieben sind Emigranten – oder, genauer genommen, sechs von ihnen, denn der eine, ein unpolitischer Maler, kehrt im Verlauf der Handlung freiwillig nach Hitler-Deutschland zurück; Alle halten sich zunächst im Jahre 1937, von dem das Buch berichtet, in Florenz auf. Doch von Anfang an spüren sie, daß Italien kein dauerndes Exil ist, daß das schöne und einst so gastfreie Land knapp vor der Gleichschaltung mit der unabwendbaren Barbarei steht, daß die sechs oder sieben Leidensgefährten, aus sehr entlegenen Zonen der Siehe zueinander gelangt, bald in alle vier Winde auseinanderstieben werden – was nach einem halten Jahr höchstgesteigerten Zusammenseins auch wirklich der Fall ist.

Es ist dieses von Anfang an als Provisorium empfundene Milieu, was den Zusammenkünften der sieben einen unnatürlich fieberhaften Glanz verleiht. Sie wissen, daß ihrem Fuß kein Halt gegeben ist. Und es scheint, daß gerade deshalb (kompensationsweise) ihre Seele um die Dauer, um das Ewige, um Glauben und Unsterblichkeit ringt – diesen Glauben leidenschaftlich bejahend, dann wieder ebenso heftig gegen ihn aufbegehrend.

Das Provisorische des Milieus, in dem die höchsten Fragen der Humanität abgehandelt werden, rückt das Buch dieses reifen Autors, der bisher nichts publiziert hat, nahe an Thomas Manns „Zauberberg“ heran. Auch hier eine Folge von symposionsartigen Gesprächen, bei sehr langsam vorrichtender Handlung, die aber mit ihrem Minimum an Bewegtheit nichts von ihrer sich selbst immer neu anfeuernden Spannung einbüßt. Die kleine bittere Liebesgeschichte, in der die zurückgelassene Freundin eines der Hauptakteure sich an das „Ich“ des Erzählers aus kollektivem Schuldbewußtsein heranpirscht, ist zweifellos eine der zartesten und eigentümlichsten Konfessionen, die wir den bösen Zeiten verdanken. Sie ist völlig unkonventionell – wie das ganze Buch, das übrigens in einem sehr schwierigen Stil geschrieben ist, nicht viel leichter zu lesen als etwa Ezra Pound, voll von Umschreibungen, Abstraktionen und Anspielungen auf sehr entlegene und nur durch intime Kenntnisse aufspürbare Tatbestände.