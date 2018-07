Inhalt Seite 1 — Das Auge im Weltraum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Adalbert Bärwolf

Alles, was König Midas berührte, so erzählt die Sage, verwandelte sich in Gold. Die Amerikaner übertrugen den Namen des legendären Phrygier-Königs auf ihr neuestes Satellitenprojekt. Und sicher spielte bei der Namensgebung der Wunsch eine Rolle, daß sich alles, was der Aufklärungssatellit Midas mit seinem Infrarottastern berührt, zu goldenen Informationen verwandeln möge.

Ende letzter Woche haben die Vereinigten Staaten zum erstenmal versucht, einen solchen Groß-Satelliten für die militärische Aufklärung in eine Kreisbahn um die Erde zu schießen. DieserVersuch ist gescheitert. Aber trotz des Fehlschlages bleibt der Versuch bedeutsam. An das Midas-Projekt knüpfen alle, die für die Sicherheit der freien Welt verantwortlich sind, große Hoffnungen.

Es ist die Hoffnung der Vereinigten Staaten, durch den Einsatz der Frühwarnsatelliten Midas (Mlssile) Defence Alarm System) einen Überraschungsangriff sowjetischer Langstreckenraketen unmöglich zu machen. Die Amerikaner rechnen damit, daß es mit Hilfe dieser Satelliten möglich ist, die Warnzeit von bisher fünzehn auf fast dreißig Minuten auszudehnen. Und dreißig Minuten würden genügen, um die eigenen Raketen zu starten und das strategische Bomberkommando in die Luft zu schicken. Damit wäre die sowjetische Strategie der Interkontinentalraketen, die auf dem Prinzip der Überraschung beruht, praktisch mattgesetzt.

Hinter der ersten Flugerprobung eines militärischen Aufklärungssatelliten steht die politische Entscheidung der Regierung Eisenhower, den vorläufig noch durch keine Völkerrechts-Bestimmungen blockierten Weltraum auch als militärische Operationsbasis zur Sicherung der eigenen Vergeltungsbereitschaft auszunutzen.

Die Midas-Satelliten stellen das technisch fortgeschrittenste Aufklärungssystem dar. Die Satelliten werden in bestimmten Abständen auf verschiedenen Bahnen den Erdball von Pol zu Pol umkreisen, so daß sich die Erdkugel unter ihnen wegdreht und kein Punkt der Erde unbeobachtet bleibt. Die in dem Satelliten eingebauten infrarotempfindlichen Zellen sind in der Lage, die Infrarot-Wärmestrahlung der beim Raketenflug austretenden Gase wahrzunehmen.

Durch ein raffiniertes technisches System unterscheidet der Satellit die Infrarotstrahlung der Raketengase von der natürlichen Infrarotstrahlung anderer Objekte auf dem Erdboden. Im selben Augenblick, da eine feindliche Rakete die Erdatmosphäre hinter sich läßt, sprechen die Infrarotsucher an. Dann rollt sekundenschnell der technische Mechanismus im Satelliten ab; Ort, Zeit und Richtung des Raketenschusses werden gemeldet. Sobald aber die Antriebsaggregate der Rakete ausgebrannt sind oder durch Funkkommando abgeschaltet werden (Brennschluß), sind die Infrarotsuchgeräte wieder blind. Ihre Sehkraft ist also auf rund 300 Sekunden beschränkt.