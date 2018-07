Inhalt Seite 1 — Der Herr im Lodenmantel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Müller-Marein

Zufall? Bundespräsident Lübke hat in einer Feier zum Gedächtnis des ersten Reichspräsiderlei. Friedrich Ebert an die bundesdeutsche Jugend ein gutes, ein aufmunterndes Wort gerichtet. Am gleichen Tage haben wir von einem jungen Deutschen, der mit seinen Freunden offenbar genau die Art von Jugend verkörpert, wie sie unserem Bundespräsidenten vorschwebt, einen Brief erhalten. Die Rede des Bundespräsidenten ist in deutschen und ausländischen Blättern ausführlich wiedergegeben und hier und dort mit der zutreffenden Bemerkung versehen worden, sie sei wegweisend gewesen, erfrischend und erfüllt von der Begeisterung des echten Demokraten.

Das Schreiben des jungen Mannes, das wir meinen, wird der Herr Bundespräsident unter der Rubrik „Briefe an DIE ZEIT“ in der vorliegenden Ausgabe dieses Blattes wörtlich abgedruckt finden, Und in bin gewiß, daß diese Zeilen ihn besonders interessieren werden. Denn hier wird er, der alte, aufrechte Demokrat und erste Diener des Staates auf dem Präsidentenstuhl, der das-Tor der Demokratie für die Jugend weit aufmachen möchte, entdecken, daß andere Diener des Staates es den Jungen vor der Nase wieder zuschlagen. Zufall?

Es war in Bergneustadt, dem romantisch-herben Städtchen im Bergischen Lande, wo Lübke von der „Verantwortung der jungen Generation für die Bewahrung der Freiheit“ sprach und sagte: „Freiheit und Demokratie gehören zusammen wie Blut und Herz. Eines lebt nicht ohne das andere, und wer seine Freiheit liebt, muß für den demokratischen Staat eintreten, und sei es unter Einsatz von Hab und Gut, ja, sogar seines Lebens!“ Aber in Hamburg war es, der alten Feste der Demokratie und dem modernen „Tor zur Welt“, wo ein Herr im Lodenmantel an junge Demokraten herantrat, die von jenem Schlage sind, daß sie Lübkes Worten freudig zustimmen. Er kam also und sprach eine Drohung aus, die mit den „klassischen“ Worten begann: „Wenn Sie zusammenkommen und seltsame Dinge treiben, dann ...“

„Seltsame Dinge“ – ei, was war denn da gemeint? Neue Abarten des guten alten Rock’n’Roll-Tanzens? Jazzmusik machen oder hören? Autos umkippen? Und was dergleichen Zeitvertreib für junge Demokraten mehr sind? Nein, die „seltsamen Dinge“, vor denen die jungen Männer sich nach der Ansicht des Herrn im Lodenmantel hüten sollten, waren just das, was der Bundespräsident der deutschen Jugend in herzlicher Eindringlichkeit anempfahl: Teilnahme am demokratischen Leben und Denken. „Wir müssen es fertigbringen“, so sagte Lübke in Bergneustadt zum 35. Todestag des großen deutschen Demokraten Friedrich Ebert, „daß unsere Jugend in diesen Staat hineinwächst; denn sie hat ja einmal die Verantwortung für seine weitere Entwicklung zu übernehmen.“ So also Lübke.

Aber in Hamburg ließ der Herr im Lodenmantel keinen Zweifel daran, daß die jungen Leute sich tunlichst von demokratischen Sorgen und Leidenschaften fernhalten sollten. Im anderen Falle müßten alle damit rechnen, daß in ihrem Kreise rasch einer auftauchen. werde, von dem niemand wisse, woher er sei. Aber natürlich, der Mann im Lodenmantel konnte es im voraus schon verraten: vom Verfassungsschutzamt, von der gleichen Stelle, die auch ihn einhergesandt.

Das klingt nach der „Dreigroschenoper“ und Mackie Messer? Pardon, ihr Herren, es ist nicht meine Schuld. Es ist die Schuld des Lodenmantelmannes, wenn wir fortan von dieser Vorstellung gezwickt werden: Oben, auf dem Präsidentenstuhl der Republik, spricht Lübke von der „Verantwortung der jungen Generation für die Bewahrung der Freiheit“, und derweil hockt unterm Tisch ein vom demokratischen Staat bezahlter Herr, der seinen Lodenmantel in der Garderobe abgegeben hat, und beißt die jungen Demokraten in die Waden. Die stille Pflicht, sie in die Karte: des Verfassungsschutzamtes einzutragen, hat er, ehe er zubeißt, schon brav erfüllt.