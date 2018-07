Die Börsianer beginnen ihr Tagewerk wieder mit der Frage: ’"Wie war New York?" Zu einer eigenen Tendenz fehlen offensichtlich die Voraussetzungen, denn nach den jüngsten Restriktionen der Bundesbank ist dem Berufshandel der Mut zum Risiko abhanden gekommen. Unsicherheit ist überall zu spüren. Selbst die übereinstimmend günstigen Nachrichten aus der Wirtschaft vermögen die alte Zuversicht nicht wieder herbeizuschaffen. Im allgemeinen sind die Kurserwartungen für die nachsten Monate gedämpft. Die Erkenntnis: wächst, daß die Zeit der großen Hausse-Bewegungen vorerst vorüber, ist, die uns die allgemeine Zinssenfalls eine Rendite von 3 v. H. erzielen. Er nimmt also jährlich 30 000 DM ein. Davon gehen rund 10 000 DM für die Vermögensteuer ab. Bleiben ihm noch 20 000 DM. Auf 20 000 DM zahlt man rund 4900 DM Einkommensteuer. Der Nettoertrag ausser Million macht also 15 100 oder monatlich, etwa 1260 DM aus.

Und noch eine Rechnung: Der Daimler-Aktionär erhielt im letzten Jahr eine Dividende von 18 v. H. Bleibt dieser Satz für 1960 bestehen, dann bekommt er also für eine Aktie über nom. 1000 DM wieder 180 DM (abzüglich Kapitalertragsteuer). An Vermögensteuer wird er aber allein 265 DM aufbringen müssen. Wenn er seine Substanz nicht allmählich aufzehren will, muß er sich von seinen Papieren trennen. Dieses Beispiel ist zwar recht kraß; es zeigt aber, wie der Normal-Aktionär zwangsläufig reagieren muß.

Kaum hatte sich die Börse über die Vermögensteuer-Regelung beruhigt, da tauchte eine neue Bedrohung auf. Aus konjunkturellen Gründen, so heißt es, ist geplant, die steuerbefreiende Drei-Monats-Frist (die zwischen dem An- und dem Verkauf von Aktien liegen muß, um den eventuellen Kursgewinn steuerfrei vereinnahmen zu können) auf sechs Monate ausdehnen. Die Begründung ist reichlich fadenscheinig; dahinter steckt offensichtlich der Wunsch nach höheren Steuereinnahmen und außerdem die Absicht, die Wertpapierspekulation einzuschränken. Der Aktien-Sparer, der langfristig disponiert, wird davon nicht betroffen. Der Nachteil einer solchen Maßnahme liegt jedoch auf der Hand. Der Aktienmarkt büßt an Beweglichkeit, ein, was sich besonders in Zeiten scharfer Aufwärtsbewegungen übel auswirken; muß, weil dann niemand da ist, der über Gewinnmitnahmen Material an die Börse bringt. Die Marktenge wird wohl oder übel noch lästiger.

Solche Aussichten, und dazu die unsteten Bewegungen in Wall Street, haben das Börsengeschäft in den letzten Tagen behindert. Daß außerdem der Karneval der Börse einen Teil ihrer Akteure beraubte, sei nur am Rande vermerkt. Immerhin, die Kurse konnten sich im allgemeinen behaupten, was im Grunde für die nach wie vor gesunde Verfassung des Aktiengeschäfts spricht. Die Ausländer traten kaum noch als Abgeber auf; in Einzelfällen wurden von dieser Seite sogar Käufe vorgenommen. Ob allerdings die Hoffnungen auf eine allgemeine Belebung nach Überwindung des Steuertermins am . 10. März in Erfüllung gehen, vermag angesichts der neuen Belastungen niemand mit Sicherheit voraussagen. Kurt Wendt