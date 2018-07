Inhalt Seite 1 — Die demontierten Spanischen Reiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn, Anfang März

Nun wissen wir es, von wo die Indiskretion über die Spanien-Fühler der Bundesregierung ausging: von der Bonner Botschaft eines nahen westlichen Verbündeten. Ein Wink von dort, und ein Journalist wurde hellhörig; ein Anruf des Journalisten nach Paris, und der New-York-Times-Korrespondent Sulzberger setzte sich auf die Spur, hängte sich an den Draht zu SHAPE. Über diesen Draht flossen ihm einige weitere Informationen zu – Rohmaterial für den interalliierten Aufruhr der letzten Woche. Ein Aufruhr um Halbwahrheiten ...

Derlei Halbwahrheiten freilich servierte Bonn dann in der ersten Erregung auch seinerseits eine ganze Reihe. Unwissenheit? Ressortblindheit? Drückebergerei? Auf jeden Fall kam es ein paarmal vor, daß die Auskünfte des Auswärtigen Amtes von den Mitteilungen des Bundesverteidigungsministeriums und des Bundespresseamtes erheblich, abwichen. Nein, in der Koblenzer Straße wollte keiner „Spanischer Reiter“ sein. Kein Wunder, daß die Journalisten mißtrauisch wurden, die deutschen wie die ausländischen, und daß sie den Glauben an die offiziellen Verlautbarungen verloren.

Mittlerweile ist die Wahrheit nach und nach ans Licht gekommen – nicht zuletzt, weil Bundesminister Strauß die Rolle des Bonner Prügelknaben leid wurde. Das hat auch in der westlichen Presse seinen Niederschlag gefunden, und der britische Außenminister hat im Unterhaus eine maßvolle Rede zu der spanischen Affäre gehalten.

Die Wahrheit aber ist, daß die Bonner Militärs und Franz-Josef Strauß, keineswegs im Alleingang nach Spanien geritten waren. Der Bundesaußenminister und der Bundeskanzler wußten von den vorbereitenden Gesprächen und billigten sie auch. Mehr noch: der Bundesaußenminister war sogar in die Fühlungnahme eingeschaltet; er hatte ja eine Äußerung des amerikanischen Außenministers Herter so verstanden, daß Washington gegen ein solches Vortasten in Madrid nichts einzuwenden hätte. Und die Wahrheit ist ferner, daß nicht nur der NATO-Oberbefehlshaber Norstad, sondern auch der inzwischen verstorbene stellvertretende amerikanische Verteidigungsminister Quarles über die deutschen Absichten unterrichtet war. Offensichtlich billigten beide diese Absichten – wenigstens zeitweise.

Es handelte sich bei all dem also durchaus nicht um einen überraschend gefaßten Bonner Plan. Über Nachschubbasen in Spanien wurde seit Jahresfrist mit den NATO-Partnern gesprochen. Daß die Meinungen über die zweckmäßigste Lösung im Laufe der langen Beratungen schwankten, ist verständlich. Und nicht immer galt bei den Alliierten als unklug, was nun der Bundesrepublik als töricht angekreidet wurde.

Für Bonn sprechen im übrigen zwei Tatsachen, die nur zu gerne verschwiegen werden. Einmal haben die NATO-Inspekteure der Bundeswehr immer wieder, vorgeworfen, ihre Ausbildung sei mangelhaft. Es fehlt uns an Truppenübungsplätzen, erwiderten die Deutschen. Sucht sie euch außerhalb eurer Grenzen, riet die NATO.