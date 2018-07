Inhalt Seite 1 — Die Hüter meiner Ordnung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Ebert

Mein Anblick, und vor allem der meiner Wohnung macht vielen Menschen eine ihrer hervorragendsten Tugenden bewußt: die Ordnungsliebe. Ich weiß nicht, was ich an mir habe, aber irgend etwas muß ich wohl immer an mir haben – jedenfalls fühlen sich die meisten, wo ich sie auch treffe, veranlaßt, dieses „irgend etwas“ mit zwei Fingern von meiner Jacke abzuheben oder wegzupusten.

Damit ist dann auch gleich ihre Neugier auf weitere, Entdeckungen erwacht. Während ich mich mit ihnen über den allerletzten Kulturpreisskandal oder über die neuesten Intendantenkrisen unterhalten möchte (und mich aus reiner Höflichkeit sogar nach ihrer persönlichen Meinung erkundige), sind sie damit beschäftigt, meinen Mantelkragen aus nächster Nähe kritisch abzusuchen. Wenn sie damit fertig sind und ich mich nun mit ihnen über die Benzinpreise ereifern möchte, kramen sie plötzlich in ihren Taschen oder Handtaschen herum, von wo sie einen Taschenspiegel hervorzaubern. Den halten sie mir jetzt wortlos vor die Nase, um mir zu beweisen, daß ich mich – wie sie annehmen – nicht gekämmt habe oder mein rechtes Ohrläppchen noch mit Seifenschaum bedeckt ist – was ich im Taschenspiegel gar nicht feststellen kann, weil ich ganz normale Ohren besitze.

Natürlich läßt nun meine geistige Konzentration bedenklich nach, und ich vermag weder über die Kunst- noch über die Benzinpreise. mit jenem Ernst zu sprechen, der diesen Themen angemessen wäre. Schließlich werde ich auch noch von der beharrlichen Aufmerksamkeit meines Gegenübers angesteckt und beginne meinerseits, seine Kleidung und seine Ohrläppchen nach überflüssigen Zutaten abzusuchen. Unter solchen Umständen verläuft natürlich jedes Gespräch im Sande.

Kein Zweifel: wenn in mir auch keine Ordnungsliebe zu erwecken ist – ich selbst erwecke diese löbliche Eigenschaft bei anderen, wo ich gehe und stehe. Kaum überschreiten Freunde und Bekannte meine Wohnungsschwelle, da juckt es sie auch schon in den Fingern, einen Besen, Mop oder Staubsauger zu ergreifen, um bei mir, wie sie es nennen, Ordnung oder wenigstens sauber zu machen. Manche haben nicht einmal Zeit, ihren Mantel abzulegen. Wie sie sind, stürzen sie in die Küche, um entweder, sozusagen zur Begrüßung, einige Tassen und Teller wegzuspülen – oder um sich dort die notwendigen Werkzeuge und Waffen für weiterreichende Unternehmen zu besorgen.

Es liegt in der Natur ihres Geschlechts, daß sich hierbei vor allem Frauen zu großen Taten aufgerufen, angespornt und verpflichtet fühlen. Sie nehmen es mir auch gar nicht weiter krumm, wenn ich mich, vom ersten Schreck erholt, gleich wieder meiner Arbeit zuwende. Ja, sie scheinen es sogar zu begrüßen, daß ich sie nicht weiter behellige und nicht durch Fragen von ihrer eigentlichen Aufgabe – zum Beispiel einen ganzen Wäscheschrank umzukrempeln – ablenke.

Wenn es mir so nur mit besonders häuslich veranlagten Frauen erginge, würde mich das nicht weiter wundern. Solche Frauen tragen ja für alle Staubfälle immer einen Staublappen im Handtäschchen und können gar nicht anders, als in jeder Wohnung sofort Staub zu wischen. Gastgeberinnen, die selbst staub-bewußt sind, werden dadurch leicht irritiert und holen ihrerseits wenig später einen eigenen Staublappen hervor, um an der gleichen Stelle im edlen Wettstreit ihre Kunst zu demonstrieren. Frauen haben sich eben immer etwas zu sagen.