Die Saar – keine Landschaft und doch eine Landschaft – Ausstrahlungskraft einer Hauptstadt

Von Heinrich David

Saarbrücken, Anfang März Immer weiter geradeaus fließt das Asphaltband. Napoleon hat diese Schneise mit dem Lineal durch die Wälder und Moore des breiten Urstromtals gezogen. Keine Hügel, kein Flußtal unterbricht die Gerade. Jetzt tastet der Scheinwerfer des weit vor uns fahrenden Wagens eine sanfte Linkskurve ab. Dahinter wird es weitergehen wie bisher, immer geradeaus durch die Ebene.

Wir haben den Straßenknick erreicht und das schmale, fast ausgetrocknete Bachbett, das die Fahrbahn unterquert. Die Stelle hat nichts Auffälliges, der kleine Wasserdurchlaß fällt weder bei Tage noch bei Nacht ins Auge. Nur wer sich einmal an die Bachböschung gekauert hatte, als französische Zöllner ihre Taschenlampen aufblitzen ließen, erinnert sich, daß hier einmal die Bundesrepublik Deutschland geendet hat, hier in dem breiten Streifen „Niemandsland“ zwischen dem bundesdeutschen Schlagbaum in Vogelbach und dem saarländischen in Eichelscheid. Aber seit diese Schlagbäume verschwunden sind, sucht der Fremde, der von Kaiserslautern über die alte napoleonische Straße oder über die neue Autobahn westwärts fährt, vergeblich nach einer landschaftlichen Grenzmarke, die ihm sagen könnte, wo das Saarland beginnt. Der Szenenwechsel bleibt aus, der dichte Waldvorhang hebt sich nicht. Dann aber im Weiterfahren bemerkt er am westlichen Horizont einen schwachen rosafarbenen Schimmer, und endlich färbt sich zur Rechten der ganze Nachthimmel rot; Dort drüben also muß die Neunkircher Hütte liegen...

Das ist das eine Bild. Das andere hat sich mir vor Jahren eingeprägt, als ich zur Burg Lichtenberg bei Kusel hinaufstieg. Dort oben in der Jugendherberge hatten sich deutsche, italienische, britische und türkische Studenten aus Heidelberg und Göttingen versammelt; sie waren wild entschlossen, von der Ruine aus über die „grüne Grenze“ ins Saarland vorzudringen und auf dem Sankt-Wendeler Markt deutsche und europäische Fahnen zu entrollen, was dann auch zum großen Ärger des saar-französischen Innenministers Hector geschah.

Vom Burgberg sieht man hinunter in die einst lehenspflichtigen Dörfer Ruthweiler und Pfeffelbach, die der Wiener Kongreß Sachsen – Coburg-Gotha zuteilte, bis sie an Preußen verkauft wurden und in den Südzipfel der Rheinprovinz gerieten; man sieht die pfälzisch gebliebeneKreisstadt Kusel, die bewaldeten Hunsrückhöhen, hinter denen noch vor einem Vierteljahrhundert der oldenburgische Landesteil Birkenfeld begann. Im Westen liegen die Dörfer des saarländischen Kreises Sankt Wendel: Schwarzerden und Oberkirchen, wo sich an der Saar-Nahe-Wasserscheide die Wege und Eisenbahnlinien teilen: nach Nordwesten in das vormals oldenburgische Amt Nohfelden, nach Süden in das früher teils preußische, teils zur bayerischen Pfalz zählende Ostertal.

Nicht, daß man von der mächtigen Burgruine, die noch bis zur Französischen Revolution den Herzögen von Pfalz-Zweibrücken gehörte, die einstigen Hoheitsgebiete an den Kirchtürmen und Dächern der umliegenden Dörfer ablesen, ihre wechselvolle Geschichte noch im Landschaftsbild erkennen könnte! Nein, bis hinüber zur Domstadt Sankt Wendel fügen sich die fruchtbaren Gemarkungen dieses heiteren Hügellandes auch heute noch sichtbar zur Herrschaft Lichtenberg. Weder die Grenzziehung des Wiener Kongresses, noch die der französischen Militärregierung, die 1947 ein (gegenüber 1935 wesentlich vergrößertes) Saarland absteckte, folgt natürlichen Scheidelinien.