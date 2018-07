R. S., Bonn, Anfang März

Er gehörte nicht zu den Leuten, die sich gerne reden hören. Nicht zu denen, die sich vordringen und Karriere machen wollen. Er war ein bescheidener Mann, und daß er Bundesminister wurde, geschah ohne sein Zutun, ja, zu seiner eigenen Überraschung. Hermann Lindrath war der Typus des sachbeflissenen, kenntnisreichen Fachmannes mit zielbewußter Intelligenz, zähem Fleiß und sicherem Urteil.

Zwanzig Jahre war Lindrath Lehrer für Finanz- und Steuerrecht, für Wirtschafts- und Bilanzrecht und für Buchführungswesen an der Universität Hille gewesen. Aber er hatte auch als Organisator bei den Werken der Stadt Halle und als Direktor der städtischen Steuerverwaltung seinen Mann gestanden. Nach dem Zusammenbruch blieb er noch sechs Jahre als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in der Sowjetzone. Dann flüchtete er nach Westdeutschland. 1952 wurde er stellvertretender Vorsitzende der CDU im Kreis Heidelberg. Seit 1953 gehörte er dem Bundestag an.

Als Bundesschatzminister setzte sich Lindrath mit Erfolg für die Privatisierung des Bundesvermögens ein, soweit es nach seiner Meinung in private Hände gebracht werden konnte. Die Privatisierung der Preussag war sein Werk. Bei den langwierigen Verhandlungen mit dem Lande Niedersachsen über die Privatisierung des Volkswagenwerkes zeigte er sich als geschickter und fairer Unterhändler. Man sagte ihm nach, er sei ein Mann, der keine politischen Feinde habe. Er hatte ein freundliches Naturell.

Prestigekomplexe lagen ihm fern. Es machte ihm nichts aus, in der zweiten Reihe zu stehen: Ihm kam es auf die Sache an. Solcher Art sind die Männer, die der Gemeinschaft am treuesten dienen.