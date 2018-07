Neue Literatur am Israels Boden

Wir sind es gewohnt, die Literatur eines Volkes als etwas in Jahrhunderten Gewachsenes und Gesammeltes zu betrachten. Aber was geschieht, wenn plötzlich der beispiellose Fall einer bewußten, geplanten Staatsgründung eintritt, wenn über Nacht ein neues Land entsteht, dessen Volk aus aller Welt, allen Kulturen einströmt? Wenn neben geistig, emanzipierten Menschen des Westens die Altgläubigen in mittelalterlicher Frömmigkeit verharren? Wenn der Glaube an den Gott der Väter, die Treue zu den alten Offenbarungsschriften und die unerschütterliche Hoffnung auf das verheißene Land die einzige gemeinsame Tradition darstellen? Und wenn alle diese heterogenen Volksteile im Grunde nur ein Anliegen haben: sich und den Staat inmitten feindlicher Umwelt zu behaupten? Kann sich dann überhaupt noch eine Literatur entwickeln?

Der Staat Israel ist jetzt zwölf Jahre alt, die ersten literarischen Versuche im heimischen Geist liegen vor. Vier moderne israelische Schriftsteller sind in dem Sammelband vertreten:

„In Davids Laube“, Israeli Tales; übertragen von Johannes Piron, mit drei Illustrationen von Ludwig Meidner; Verlag Albert Langen / Georg Müller, München; 180 S., 12,80 DM.

Übertragen – aus dem Englischen, nebenbei bemerkt. Keiner der vier ist in Palästina geboren. Sie alle stammen aus frommen Judengemeinden Osteuropas, kamen nach dem ersten Weltkrieg ins Land und sind heute – soweit sie noch leben – zwischen Sechzig und Siebzig. Jizchak Schenhar scheint der westeuropäischen Literatur noch am nächsten zu stehen. „Davids Laube“ ist eine Pension in Jerusalem, dicht an der arabischen Stacheldrahtgrenze, ein uns beinahe vertrautes Kleinstadtmilieu mit allem Klatsch eingewanderten Mittelstandes.

Ganz anders zeichnet Samuel Joseph Agnon die uralte fromme und gütige Frau „Tehilla“, die sich das mystische Glaubensgut des Chassidismus auch im fremden Lande bewahrt hat. Und wieder anders der einfache Kibbuzschäfer des Jehuda Ja’ari, der wirklich nichts anderes als ein junger Israeli ist, den einfachsten, aber unentrinnbaren Lebenstatsachen ausgesetzt.

Der heitere Abgesang ist Chajim Hasas „Wanderer“ mit seiner skurrilen Mischung aus altjüdischer Frömmigkeit und moderner Ironie: Chassidische Glaubensinbrunst rauft in dieser Erzählung mit arabischem Fanatismus um eine ehrwürdige Glaubensstätte, unter deren Steinblöcken – ein guter Lastesel begraben liegt.

Sind es Ansätze einer großen Literatur? Gewiß nicht. Aber lesenswert der mannigfachen, eindrucksvollen Bilder wegen, die uns aus diesem werdenden Volkswesen ohnegleichen vermittelt werden. Heinz Wied