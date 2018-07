Im Jahresbericht der Sparkasse der Stadt Köln findet sich der aufschlußreiche Satz: „Wenn der Februar (1959), in den die Karnevalstage fielen, sich mit 9 Mill. DM Spareinlagenzuwachs als zweitbester Monat erwies, so sollte das einmal mehr Veranlassung sein, die irrige Auffasung zu korrigieren, der Kölner verpfände in den tollen Tagen Hab und Gut, um nur mitfeiern zu können.“ So, nun wissen wir es also besser...

Im übrigen war das Jahr 1959 das beste Jahr in der Geschichte der Sparkasse, der größten des Landes Nordrhein-Westfalens und der drittgrößten im Bundesgebiet. Die Bilanzsumme ist um 19 v. H. auf 982,5 Mill. DM gestiegen, die Gesamteinlagenzunahme machte 21,6 v. H. aus, die Einlagen werden mit 869,4 Mill. ausgewiesen, davon 552,3 Mill. (+ 19,5 v. H.). Durchschnittlich flössen an jedem Arbeitstag des Jahres 1959 eine viertel Million DM neuer Spareinlagen auf die Konten. Das Kreditvolumen wird per 31. 12. 59 mit 579,4 Mill. (+ 22 v. H.) angegeben.

Im Geschäftsbericht wird auf eine Qualitätsverbesserung der Spareinlagen hingewiesen. Das Zwecksparen für kleinere Anschaffungen, das eine baldige Verfügung über die Ersparnisse nach sich zieht, schein mehr und mehr durch eine längerfristige Rücklagen- und Vermögensbildung abgelöst zu werden. Dank der guten Einlagenentwicklung ist das Kredit- und Darlehensgeschäft weiter ausgedehnt worden. Für das Gesamtbild des Kreditgeschäfts war wiederum charakteristisch, daß die langfristigen Ausleihungen ungleich schneller gewachsen sind als die kurz- und mittelfristig gen Kredite. Besonders stark zugenommen haben die Hypothekenkredite.

Die Ertragsentwicklung wurde als zufriedenstellend bezeichnet. Die leichte Aufbesserung der Zinsspanne bei gleichzeitiger Ermäßigung der „Bedarfsspanne“ führte zu absolut und relativ höheren Erträgnissen, als sie im Vorjahr erzielt wurden. Die Sicherheitsrücklage macht mit 30,9 Mill. 3,55 v. H. der Gesamteinlagen aus.

Der zufriedenstellende Verlauf der Geschäftsentwicklung hielt auch in 1960 an. Insbesondere setzte sich die erfreuliche hohe Spartätigkeit unvermindert fort. Im Januar wurde ein Einzahlungsüberschuß von 8,9 Mill. und bis zum 15. Februar ein solcher von 6,6 Mill. DM erzielt. Die Gesamteinlagen, die am Jahresanfang 869 Mill. DM betrugen, haben sich inzwischen auf 901 Millionen DM erhöht. Die Bilanzsumme betrug Monatsmitte Februar 1016 Mill. DM.

Im Kreditgeschäft hielt die lebhafte Nachfrage weiterhin an – vor allem im langfristigen Bereich. Im laufenden Jahr wurden bereits Hypothekenzusagen von annähernd 10 Mill. DM erteilt, -dt