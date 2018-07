Inhalt Seite 1 — Kreml ohne Stalin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theo Sommer

Sein erstes Buch war ein Bestseller, eine jener seltenen Autobiographien, die eine ganze Welt unversehens in ein neues Licht rücken; der Titel wurde zum gängigen Schlagwort: „Die Revolution entläßt ihre Kinder.“ Sein zweites Buch ist ein wissenschaftliches Werk, eine mit unendlichem Fleiß, großer Akribie und enormer Sachkenntnis zusammengestellte politische Geschichte der Sowjetunion vom Herbst 1952 bis Anfang 1959 –

Wolfgang Leonhard: „Kreml ohne Stalin“, Verlag für Politik und Wirtschaft, Köln; 646 S., 21,80 DM.

Wolfgang Leonhard, seit Jahren Ost-Mitarbeiter der ZEIT, tritt in diesem Buch ganz hinter sein Thema, hinter die schwierige Materie zurück: Er spekuliert nicht, wie es so manche in der Zunft der Kreml-Astrologen tun; und er begnügt sich mit ganzen fünfzehn – von 646 – Seiten, um seine eigene Meinung darzutun zu dem, was sich in der Sowjetunion begeben hat, seit Stalin starb – und zu dem, was nun geschehen mag, da Chruschtschow seine Macht gefestigt hat.

Manchmal mag man bedauern, daß der Kommentar so kurz ist. Aber dem Autor ist ein Wurf gelungen: ein Werk über die jüngste innere Geschichte der UdSSR, das auf lange Zeit hinaus als Standardwerk Geltung behalten wird. Nirgends ist das Geschehen hinter den Mauern des Kremls in den Jahren 1952 bis 1959 mit solcher Vollständigkeit beschrieben wie hier; in keinem anderen Buch über die Sowjetunion nach Stalin auch ist die Quellenbasis so breit, die Interpretation wissenschaftlich ähnlich gediegen.

Wolfgang Leonhard spannt den Bogen seiner Untersuchung von jenem XIX. Parteitag, an dem noch Stalin teilnahm, bis zum XXI. Parteitag, da Chruschtschow schon seine sämtlichen Gegenspieler ausgeschaltet hatte. Tauwetter und Entstalinisierung, Chruschtschows bilderstürzendes Geheimreferat und dessen Auswirkungen, die Wiederkonsolidierung der Sowjetmacht in Osteuropa nach dem Ungarn-Aufstand und die Reformen des Kremls, die aus einer despotischen Ordnung eine funktionierende moderne Industriegesellschaft wachsen lassen sollen, die Sünden der alten und die Vorzüge der neuen Führer – das sind die großen Themen, die im einzelnen untersucht werden.

Wenn auch manches sehr breit angelegt ist, es rundet sich im chronologisch-sachlichen Abriß das Bild einer Gesellschaft im Wandel, die zwar nicht mit den alten Prinzipien bricht, sie aber doch in ein neues Gewand kleidet. Die personellen Veränderungen in der Führung, die Leonhard ausführlich analysiert, spiegeln diesen Prozeß ebenso wider wie das Tauziehen zwischen Parteiapparat und Technokratie.