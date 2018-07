Inhalt Seite 1 — Mohammed auf dem Drahtseil Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rabat, Anfang März

Auf einem Grauschimmel saß der König; unter einem roten Schirm, dessen Spitze vergoldet war. Gerade war Mohammed V. von Marokko vom Besuch der Brüdervölker des Nahen Orients zurückgekehrt. Jetzt ritt er aus dem Palasttor des Königsschlosses in seiner Hauptstadt Rabat, um sich zu dem traditionellen Gebet in die königliche Moschee zu begeben. Dem Zug voraus ging ein Tambourmajor der schwarzen Leibgarde, es folgte das Musikkorps, das europäische Märsche spielte. Und dann die weißgekleideten Palastdiener. Einer trug ein reichverziertes grünes Lederpaket, das den Gebetsteppich des Königs enthielt.

Rechts von dem Grauschimmel, der den König trug, schritt Kronprinz Mulay Hassan, Befehlshaber der marokkanischen Armee. Am Ende der bunten Kavalkade rollte, leer, die goldstrotzende Karosse von feierlich-antiquiertem Aussehen, wie sie seit dem viktorianischen Zeitalter an den Königshöfen beliebt ist. Aus der Menschenmenge ringsum hörte man die Rufe vermummter Frauen: Ullullullulu... Und der König betrachtete hinter den dunklen Gläsern seiner Brille ruhig die Menge, die er gemessen und freundlich grüßte.

Mohammed V. war bei seiner Rückkehr von der Reise enthusiastisch begrüßt worden, von Abordnungen aus allen Teilen des Landes, mit Triumphbögen und mit Spruchbändern: „Es lebe der Heros der Unabhängigkeit Und auch jetzt, bei seinem Ritt zur Moschee, bestätigten die jubelnden Zurufe aus der Menge den Satz, den ich allenthalben in Marokko gehört hatte: „Wir verehren ihn wie einen Gott.“

Legenden vom Großmut, von Gerechtigkeit und Weisheit des Monarchen sind weitverbreitet. Das Volk liebt ihn. Die Ausländer, einschließlich der Franzosen, die ihn doch – 1953 – nach Korsika, dann sogar nach Madagaskar brachten, bewundern die staatsmännischen Tugenden dieses stillen; Mannes, der 1955 auf seinen Thron zurückkehren konnte. Und seine Gegner haben Respekt vor ihm, einschließlich der unbefriedigten Splittergruppen der „Befreiungsarmee“ im Süden, die auf die Unabhängigkeit der von den Spaniern beherrschten Gebiete der Westküste drängen.

Aber „der große Herr der Gläubigen“, der als Souverän und als geistliches Oberhaupt der Marokkaner eine fast absolute politisch-religiöse Macht ausübt, trägt keine leichte Last. Er regiert schließlich einen theokratischen Staat, in dem die traditionellen, korangebundenen Kräfte immer wieder mit den unruhigen, fortschrittsgläubigen, rational denkenden Extremisten zusammenprallen. Balance halten – das ist seine schwerste Aufgabe. Er hat nur Schritt für Schritt von der alten Protektoratsmacht Frankreich loskommen können. Zuerst hatte es geheißen: „Unabhängigkeit in gegenseitiger Abhängigkeit“ (l’Indépendance dans l’Interdépendance). Aber Non-dépendance heißt die Lösung heute. „Nichtabhängigkeit“ freilich ist noch keine Unabhängigkeit. Tatsächlich ist Marokko immer noch auf die französischen Beamten und Techniker angewiesen.

Eine halbe Million Arbeitslose (bei neun Millionen Einwohnern) hat das Königreich heute, im vierten Jahr seiner wiedergewonnenen Freiheit. Und viele Schwierigkeiten sind gerade dadurch entstanden, daß die 120 000 Franzosen, die das Land verließen, ihr Kapital mitnahmen. Es trat denn auch bald Stagnation ein. Die Bautätigkeit, die zur Zeit des großen Booms – nämlich damals, während des letzten Weltkriegs, als die Befreiungsarmee der Alliierten ins Land kam – Küstenstädte wie Casablanca und Agadir in geradezu amerikanischem Tempo, Hochhaus neben Hochhaus, aus der Wildnis wachsen ließ, ist erlahmt. Der Lebensstandard des landwirtschaftlich wertvollen und an Bodenschätzen reichen Landes verbesserte sich nicht. Freilich, das Netz der von den Franzosen angelegten Straßen wird gut unterhalten und ausgebaut. Neue Schulen entstehen in vielen Dörfern. Bäume werden gepflanzt: Jedes Jahr in der „Waldwoche“ pflanzen Schulklassen junge Bäume.