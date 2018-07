Das Eigeninteresse deckt sich langfristig mit dem Gesamtinteresse der Wirtschaft

Von Wolfgang Krüger

In dem Blessing-Memorandum steht ein Satz, der zu Meinungsverschiedenheiten geführt hat und darum etwas näher unter die Lupe genommen werden muß. „Wenn das allgemeine Preisniveau stabil bleiben soll“, so ist dort zu lesen, „ist es unerläßlich, daß der in der Industrie erzielte Produktivitätszuwachs nicht in vollem Ausmaß zu Lohnerhöhungen verwandt wird, sondern daß ein Teil davon in Form von Preissenkungen an die Konsumenten weitergegeben wird.“

Mit diesem Satz ist eine der Kernthesen des notenbankamtlichen Katechismus zur Lohn- und Preisentwicklung formuliert. Was hier von den Unternehmen verlangt wird–nämlich unabhängig von der Marktlage die Preise zu senken, soweit es die Kosten erlauben –, widerspricht nicht allein bisherigen Gepflogenheiten, sondern auch jenem Axiom marktwirtschaftlichen Denkens, nach dem die Preise das Ergebnis von Angebot und Nachfrage sind: Der Preis einer Ware muß steigen, solange die Nachfrage nach ihr das Angebot übersteigt; und er soll sogar steigen, weil er zu höheren Gewinnen führt und damit automatisch Investitionskapital in jene Bereiche der Wirtschaft lenkt, in denen zur Steigerung des Angebots mehr investiert werden muß.

Die Welt, in der wir leben...

Mit diesen und anderen, etwa in die gleiche Richtung zielenden Argumenten haben denn auch in den letzten Tagen einige Kommentatoren sich bemüht, Herrn Blessing marktwirtschaftliche mores zu lehren. Hochinteressante Kompendien sind über das Funktionieren der Wirtschaftskreisläufe und der Preisbildungsvorgänge zusammengeschrieben worden. Aber leider gehen sie an dem Gegenstand, der von der Notenbank untersucht worden ist, vorbei.

Dieser Gegenstand ist nicht die Wirtschaft der alten Lehrbücher der Nationalökonomie, sondern die Wirtschaftsordnung der Welt, in der wir leben. Und da kann es keinen Zweifel geben, daß sich in dieser Wirtschaft die Preise, um nur davon zu reden, nicht allein und ausschließlich (auf das nicht allein und ausschließlich kömmt es an) nach den Gesetzen des Marktes bilden; es spielen dabei auch noch andere Faktoren eine Rolle.