Die unerläßliche Widerlegung eines Reinwaschungs-Versuches: (1) – Schon die Stoppuhr spricht gegen die Alleinschuld van der Lubbes

Von Hans Bernd Gisevius

Von eh und je beruht der Schluß, daß der Holländer van der Lübbe den Reichstag nicht allein in Brand gesteckt, sondern dabei Mittäter gehabt hat, auf der erwiesenen Tatsache: Von dem Augenblick an, wo er in das Reichstagsgebäude eindrang – am 27. Februar 1933 um 21.03 Uhr – bis zu dem Augenblick seiner Verhaftung um 21.25 Uhr, konnte ein Mann allein dieses riesige Feuer überhaupt nicht angelegt haben. Wie setzt sich der Spiegel mit dieser Behauptung, der Grundlage aller Erörterung, auseinander?

Nur höchst summarisch!

Es fehlt der These, die der niedersächsische Oberregierungsrat a. D. Fritz Tobias im Spiegel vertritt, das zentrale Beweisglied: eine minutiöse Zeitrechnung.

Der Eckstein dieser Rechnung sind zwei unbestrittene Uhrzeiten: Lubbes Einstieg in das Reichstagsgebäude um 21.03 Uhr und das Eintreffen des Verhafteten auf dem Polizeirevier am Brandenburger Tor um 21.30 Uhr. Das sind 27 Minuten. In diese 27 Minuten fallen indes die Durchsuchung des Verhafteten, eine erste Vernehmung an Ort und Stelle und der Weg aus dem brennenden Gebäude; zuletzt der Autotransport zur Polizeiwache: mindestens fünf Minuten. Die Verhaftung muß daher spätestens um 21.25 Uhr erfolgt sein – nicht erst um 21.27 Uhr, wie Tobias im Spiegel behauptet.

Der Hauptbrand – das ist ebenfalls unbestritten – wurde aber im Plenarsaal gelegt; dort entwickelte sich die Feuerkatastrophe. Wiederum wissen wir eine Uhrzeit, die sich einigermaßen genau feststellen läßt: der von einem zufälligen Passanten über die Polizeiwache alarmierte Polizeileutnant Lateit blickte Tobias zufolge um 21.22 Uhr zum erstenmal in den Plenarsaal. Wahrscheinlich aber war das schon um 21.21 Uhr. Obwohl Feuerschein den Saal erhellte, sah Lateit keinen Brandstifter; ebensowenig der ihn begleitende Wachtmeister Losigkeit. Lübbe hatte also den Schauplatz der wichtigsten Brandstiftung, den Plenarsaal, bereits verlassen – allerhöchstens 19, wahrscheinlich aber kaum 17 Minuten nach seinem Einstieg.