Else Lasker-Schüler und Karl Kraus – ein Satyrspiel

Von Ernst Stern

Die Begegnung der Großen hat nicht immer etwas Erhebendes, weder Goethes Teplitzer Gespräch mit Beethoven – darüber, wem die ehrerbietigen Grüße der Spaziergänger galten; noch James Joyces’sund Marcel Prousts Unterhaltung beim Bankett, wobei die beiden größten Romanschriftsteller des Jahrhunderts einander nichts zu sagen hatten, als daß sie Trüffeln gern hätten.

Die Begegnung des großen Zeitkritikers Karl Kraus mit der großen Dichterin Else Lasker-Schüler wurde zu einem Satyrspiel, das ihm desto mehr bittere Stunden bereitet haben muß, je grotesker sie sich gehabte. Denn es war die menschliche Tragödie der Dichterin, daß sie im Leben dauernd von der reinen Höhe, die sie in ihrer Lyrik erreichte, halb gestoßen, halb mit Vorsatz, in ein schmieriges Literatentum abglitt, in eine Clique, die durch ihre hysterische Augenblicksbegeisterung noch unerquicklicher wurde, in eine moralische Haltlosigkeit, die diese große Ärmste, der es im ganzen Leben schlecht ging, zu ewiger Schnorrerei trieb.

Else Lasker-Schüler war eine große Dichterin (wenn auch nicht immer), und niemand hat das so früh, so klar erkannt, ausgesprochen und gefördert wie Karl Kraus. Ob, umgekehrt, seine Größe ihr aufgegangen ist, bleibt fraglich. Vielleicht sah sie in ihm vor allem den Gönner. Sonst hätte sie ihm nicht so viel dummes Zeug über ihn und über ihre ebenso angehimmelten Freunde schreiben können, von denen in ihren Augen jeder ein Gott, ein König, ein Fürst war. Überhaupt spricht dieser Verkleidungstrieb beklemmend aus ihren Gedichten und Briefen, so auch aus diesen:

Else Lasker-Schüler: „Briefe an Karl Kraus“, herausgegeben von Astrid Gehlhoff-Claes; Kiepenheuer & Witsch, Köln; 183 S., 12,80 DM.

Sie nennt ihn Kardinal, Herzog. und Dalai Lama. Sie unterzeichnet mit „Prinz von Theben“, „Jussuf von Ägypten“, „Tino“. Das orientalische Kostüm, das ihren Gedichten so angegossen saß wie atmende Haut, wurde ihr im Leben (sie lief zuweilen in orientalischen Gewändern herum) und in ihren Briefen zur Maskerade. Die hemmungslose Ungebärdigkeit, die ihre Natur war, aber auch die verschlagene Pose, die fadenscheinige Rechthaberei, die mit großer Geste abtun mochte, woran sie zerschellt, die schlaue Schmeichelei und manchmal ein rüder Wutausbruch, das alles hat etwas, ja – etwas Hexenhaftes.