Obwohl die Nachrichten aus der schweizerischen Wirtschaft weiterhin sehr vertrauenerweckend sind, ist die Börse in den Einflußbereich von Wall Street geraten. Damit hat sich die bis Ende Dezember andauernde Haussestimmung verflüchtigt.

Selbst auf den Generalversammlungen der Großbanken werden Warnungen ausgesprochen, die sich vornehmlich an Kreise richten, die bedenkenlos Investmenttrustzertifikate gekauft haben und noch kaufen. Unter diesen Umständen entwickelt sich allmählich eine Zurückhaltung, die auch dann anhalten könnte, wenn aus Wall Street wieder bessere Kurse gesendet werden. Wer per Ende Februar à la Hausse gekauft hat und mangels genügenden Eigenkapitals zu Liquidationen gezwungen war, um sich die notwendigen Mittel zu beschaffen, verkaufte im Kurse hochstehende Titel, die – wie zum Beispiel Nestle-Inhaber – durch solche Operationen an einer Börsensitzung um hundert Punkte einbüßten, da die Aktien im Rahmen der allgemeinen Unlust keine genügende Aufnahme gefunden hatten. Beachtenswert erscheint, daß Schweizer Bankiers zur Zeit auch Zurückhaltung in deutschen Werten empfehlen.

Parallel zu diesen Tendenzen bereitet sich der Kapitalmarkt auf höhere Zinssätze vor. Eine solche Bewegung zeichnet sich zur Zeit ab. Kraftwerkanleihen müssen bereits mit 4 Prozent verzinst werden. Werner Meyer