Herr Minister, die Pankower Propagandisten überschlagen sich gegenwärtig in ihrer Hetzkampagne gegen die Bundesrepublik. Insbesondere Ihr Ministerium wird dabei beschuldigt. Pläne für eine Offensive gegen die sogenannte DDR auszuarbeiten. „In einem mit Kernwaffen geführten regionalen Blitzkrieg“, so schrieb das „Neue Deutschland“, „wollen die deutschen Militärs die DDR aufrollen und ihre strategische Ausgangsposition bis an die Oder vorschieben Was sagen Sie zu diesen Behauptungen?

Strauß: Diese Behauptungen sind absurd. Sie gehören in die lange Reihe der Verleumdungen gegen die Bundesrepublik. Man muß sich aber die Männer ansehen, die diese Art von militärischer Propaganda betreiben. In vielen Fällen sind es frühere Wehrmachtsgenerale, die sich in russischer Gefangenschaft um persönlicher Vorteile willen dem kommunistischen System verschrieben haben, wie zum Beispiel der General Bamler. Es handelt sich um eingefleischte Militaristen, die heute noch in der Vorstellungswelt leben, in der sie groß geworden sind, in einer Vorstellungswelt, die vom Gedanken des Angriffskrieges beherrscht wird. Sie projizieren in ihrer Propaganda ihre eigenen verderblichen militärischen Vorstellungen auf die Bundeswehr und zeigen sich außerstande, die Idee eines Verteidigungsbündnisses freier Völker zu erfassen.

In ihrer Erinnerung und in ihrer Tendenz verwechseln sie mein Ministerium und seine Aufgaben mit dem früheren Oberkommando der Wehrmacht. Heute werden die operativen Überlegungen für die gemeinsame Verteidigung in den Führungsgremien der NATO und nicht in einer deutschen Operationsabteilung angestellt.

Die Sowjetzonenregierung behauptet, die Pläne für die „Aggression des deutschen Militarist mus gegen die DDR“ zu kennen und nennt folgende Unternehmen, die die Bundeswehr angeblich plant: „Gelber Wolf“, „Wallenstein II“, „Holfast“ und „Sidestep“. Gibt es solche Operationspläne? Wenn ja, welcher Art sind sie und welchen Zwecken dienen sie?

Strauß: Es handelt sich bei diesen Namen um NATO-Übungen. Alle Übungen der NATO mit Beteiligung der Bundeswehr werden unter der strategische Idee der Verteidigung vom alliierten Oberkommando angelegt und durchgeführt Davon konnten sich Tausende in- und ausländische Beobachter bei unseren bisherigen Manövern überzeugen. Der Verteidigungscharakter unseres Bündnisses ist so eindeutig festgelegt, daß Überlegungen anderer Art gar nicht in Frage kommen.

Könnte die Bundeswehr angesichts ihrer Einbettung in das westliche Verteidigungsbündnis überhaupt auf eigene Faust in einen Krieg gen Osten ziehen – und dies mit Atomwaffen, deren Sprengköpfe in amerikanischer Verwahrung sind?

Strauß: Eine Kriegführung auf eigene Faust ist, abgesehen von dem Abscheu, den wir vor jeder militärischen Aggression empfinden, aus drei Gründen unmöglich: