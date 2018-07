Inhalt Seite 1 — Unrast des Musiktheaters Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Warum Werner Egk sein Tanzwerk „Joanvon Zarissa“, eine seiner bedeutendsten Arbeiten, umformte, ist nicht recht einzusehen. Der Gewinn an Konzentration wurde mit einigen Verlusten bezahlt, vor allem mit dem Verlust der Zwischenaktchöre, an deren Stelle jetzt der solistische Vortrag der gotischen Verse trat – eine Änderung, keine Bereicherung.

Indessen verblieb die Gesamtwirkung einer Choreographie von sinnlicher Pracht, einer dramatischen Handlung von fesselnder Prägnanz und einer Musik von reichster Erfindung.

In dieser Hinsicht konnte das Werk schwerlich von der Novität des Werner-Egk-Abends der Bayrischen Staatsoper übertroffen werden: Die Partitur der „Karibischen Variationen“, deren szenische Fassung unter dem Titel „Danza“ hier zur Uraufführung kam (ebenfalls unter Stabführung des Komponisten und der Tanzregie Heinz Rosens), zeigt wohl in Satztechnik und Koloristik die Hand des Meisters und besticht durch Temperament der musikalischen Impulse. Gerade darum empfindet man aber die synchronische Ballettszenerie eher als allegorische Zutat denn als Teil einer organischen Einheit.

Als Neufassung auch – freilich in dieser Gestalt vor zweieinhalb Jahren bereits andernorts dargeboten – nahm die Staatsoper Karl Amadeus Hartmanns „Simplicius Simplicissimus“ in den Spielplan des Cuvillies-Theaters auf (Dirigent Heinrich Bender, Inszenator Heinz Arnold). Die drei Szenen aus der Jugend des „Einfältigsten der Einfältigen“, die einer Anregung Hermann Scherchens zu verdanken sind, bilden kein Drama, sondern einen Bilderbogen, keine Oper, sondern ein lehrhaftes Bekenntnisstück.

Aber das ist das Betrübliche: die schöne humanitäre Tendenz dieser Legende vom reinen Toren, an dessen natürlicher Gutherzigkeit und erworbener Frömmigkeit das Böse zerbricht, diese Tendenz, der zuliebe der Grimmelshausens Abenteuerbub des Dreißigjährigen Krieges zum Erlöser idealisiert wurde, sie hat ihre Eindringlichkeit inzwischen eingebüßt, hat zwar nicht an Bekenntniswert, wohl aber an Glaubwürdigkeit verloren. Und wenn im Schlußbild Simplicius dem am blutroten Himmel aufstrahlenden Tages- und Nachtgestirn entgegenschreitet, so denkt kein Mensch mehr an den Trost des ewigen Friedens, sondern daran, daß wir womöglich „bald wieder soweit sind“: Man denkt an Wiederaufrüstung und Wasserstoffbombe ...

Hartmann ist ein Musiker von urwüchsiger Phantasie, ein Könner von eminenten Graden. Die Umarbeitung seines bisher einzigen Theaterwerkes ließ seine Beziehung zu den musikalischen Anregern Alban Berg, Strawinskij und Orff keineswegs unkenntlich werden. Sie verbreiterte indessen die Musizierebene wesentlich.