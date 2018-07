Wie vorauszusehen war, hat das so lakonisch gehaltene Kommuniqué über die Beilegung des Streites zwischen dem Bundesverband des privaten Bankgewerbes und dem Münchner Finanzmakler Münemann die begreifliche (und durchaus legale) Neugier jener Leute nicht befriedigt, die von Berufs wegen zuständig für die sogenannte öffentliche Meinungsbildung sind. So werden nun in Wirtschaftsblättern und Korrespondenzen allerlei Mutmaßungen angestellt über die Konzessionen, die beide Seiten bei jedem Kompromiß haben machen müssen.

Der Rahmen, innerhalb dessen sich die Kommentare bewegen, ist dabei denkbar weit gespannt. Einerseits bekommt man zu hören, daß Münemann unter dem Druck der Münchner Bankenaufsicht gezwungen sei, das Schuldschein-Neugeschäft völlig einzustellen; er werde nur noch die laufenden Transaktionen abwickeln können. Andererseits heißt es, daß ihm, dank der verständnisvollen Haltung der gleichen Behörde, der bisherige Geschäftsumfang praktisch gesichert sei und daß er lediglich auf einen bestimmten Typ von Schuldscheinen zu verzichten haben werde, nämlich auf die – in Form von Inhaberpapieren – handelsfähig gemachten Abschnitte.

Diesmal dürfte die Wahrheit nicht „so etwa in der Mitte“ zwischen beiden Meinungen liegen, sondern ziemlich dicht in der Nähe der zweiten Version. Man kann wohl annehmen, daß Mundmann seine Maklertätigkeit insoweit fortführen wird, als die Schuldscheine nicht der Wertpapier- und der Börsenumsatzsteuer unterliegen, und als keine Mindestreservenpflicht für ihn entsteht. An Geldgebern wird es ihm ja in Zukunft nicht fehlen, und nachdem die Boykottdrohung der Privatbanken dahingefallen ist, ergibt sich sogar mehr noch als bisher die Möglichkeit einer Kooperation mit Kreditinstituten aller Art – was für die präsumtiven Kreditnehmer ja nur angenehm sein kann. Vermutlich wird auch die Bundesbank, falls ihr berechtigter Wunsch auf Einsichtnahme in das jeweilige Geschäftsvolumen erfüllt wird, gar nicht so sehr viel gegen die Transformation von Geldmarktmitteln in Kapitalmarkttitel dieser speziellen Art einzuwenden haben, wie das gelegentlich im Eifer des Gefechts behauptet worden ist. G. K.