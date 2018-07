Paarweise treten die Personen in Menanders „Dyskolos“ ins Gespräch. Sostratos, der wohlerzogene Sohn eines attischen Grundbesitzers, ohne Arg und Fehl, geht auf die Jagd. Begleitet von einem schmeichlerischen und schmarotzenden Freund und einem tolpatschigen Sklaven, kommt er in ein Dorf bei Athen. Dort verliebt er sich, weil Gott Pan es so will, in eine ländlich-unschuldige Schönheit, die Tochter eines, verbitterten Menschenfeindes, der mit einer ausgedienten Magd, zurückgezogen und genieden, sein kleines Anwesen bewirtschaftet.

Der vornehme Jüngling macht Landarbeit und nimmt schmerzende Glieder in Kauf. Er gewinnt dadurch den Stiefsohn des Menschenfeindes, einen fleißigen und rechtlich denkenden Bauern, zum Frfeund und Helfer: „Da zeigt es sich, was einer ist, wenn der Reiche mit dem Armen sich auf eine Stufe stellt.“ Der gewalttätige Griesgram, aus dem Brunnenloch gerettet, von einem mundfertigen Sklaven und einem berufsstolzen Diener der feinen Kochkunst verhöhnt, wird von seiner Menschenscheu geheilt: „Der Mensch braucht einen Menschen, der ihm beisteht in der Not.“ Solche Sentenzen stehen neben ausgelassenen Späßen und – kritischen Anspielungen. So schlägt die heitere Zwiesprache der meisterhaft eingeführten und kontrastierten Personen bisweilen um in tiefen Ernst.

Der „Dyskolos“, das geniale Frühwerk des 25jährigen Menander (342–291 vor Christus), war es wert, auf ägyptischer Erde geborgen und nach zweieinviertel Jahrtausenden wieder auf die Bühne gebracht zu werden – in der Tübinger Universität. Professor Walter Jens führte Regie: Er legte besonderes Gewicht auf den jähen Wechsel von burleskem Mummenschanz und gesellschaftskritischem Pathos – einen Stil, der uns Zeitgenossen von Brecht und Dürrenmatt seltsam modern anmutet.

Die Spieler, sämtlich Studentinnen und Studenten der Universität, erfüllten begabt die Intentionen des Regisseurs. Karl Michael Komma schrieb, mit einem komödiantischen Augenzwinkern zu Orff, die Musik zu den Chorliedern. Diese hatte Hildebrecht Hammel meiner Übersetzung eingefügt.

Im Prolog sagte Gott Pan, es gelte, drei Jubilare zu feiern, einen 70-, einen 60- und einen 50jährigen, nämlich die Professoren Friedrich Focke, Wolfgang Schadewaldt und Ernst Zinn. Es war also ein geschickt wahrgenommener Anlaß, um ein Stück des großen griechischen Komödiendichters der Bühne zurückzugeben. Ulrich Siegele