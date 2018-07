Inhalt Seite 1 — Wertpapieranlage ohne Illusionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gespräche am Bankschalter:

Die Tatsache, daß die Aktienkurse in den letzte Jahren ungewöhnlich schnell gestiegen sind und daß dadurch sehr viele Leute – wenigstens „auf dem Papier“ – reicher geworden sind, hat in der Bevölkerung offensichtlich zu völlig falschen Vorstellungen über die Anlage von Ersparnissen in Wertpapieren geführt. Viele Sparer können nur noch auf dieser Spur denken: Aktien kaufen – Kurse steigen – Aktien verkaufen – Gewinn einstecken. Zum Verkauf kommt es jedoch nur selten, weil man vorerst noch mit dem Gewinn zufrieden ist, den man erzielen könnte, wenn man veräußern würde... In der Vergangenheit hatten wir bei den Aktienkursen einen echten „Nachholbedarf“. Er muß jetzt als weitgehend gedeckt gelten. Deshalb scheint eine weitere stürmische Aufwärtsentwicklung der Kurse als problematisch. Es sei denn, das Vertrauen der Bevölkerung in die Stabilität der D-Mark ginge verloren. Aber davon kann zur Zeit wirklich keine Rede sein.

Meine verehrten Leser, wir haben nach der Währungsreform die sogenannte Freß-Welle hinter uns gebracht, es kam dann die Textil-Welle, die Hausrats-Welle, die Reise-Welle und noch verschiedene mehr. Jetzt ist offenbar die Spekulations-Welle an der Reihe. Daß sie vorwiegend mit dem Eigengeld der „Aktiven“ bestritten wird, ist beruhigend. Einmal beweist dies, daß viele Leute schon wieder gewisse Polster besitzen, zum anderen sind bei einer Baisse die Folgen absehbar, was bei Aktienkäufen auf Kredit nicht der Fall ist.

Daß Wertpapier-Spekulationen nicht ohne Risiko sind, haben viele Leute erstmals zu spüren bekommen, als im vergangenen Herbst bei den Aktienkursen ein kräftiger Rückschlag eintrat. Er war für viele recht heilsam. Dennoch scheint es mir so zu sein, daß längst noch nicht alle Sparer die richtige Konsequenz aus diesem Warnschuß gezogen haben. Deshalb erlauben Sie mir bitte, daß ich Ihnen einige wichtige Anlagegrundsätze in die Erinnerung zurückrufe: • Wer seine Ersparnisse in Wertpapieren anlegt, trägt in jedem alle ein Kursrisiko. Es ist erfahrungsgemäß bei den festverzinslichen Wertpapieren geringer als bei den Aktien. Dafür pflegen Aktien mehr Chancen auf Kursgewinne zu eröffnen.

Aktien soll nur derjenige kaufen, der sie auch längerfristig behalten kann. Der Aktiensparer muß sicher sein, daß er nicht gerade dann zum Verkauf seiner Papiere gezwungen ist, wenn die Kurse eine Baisseperiode durchzustehen haben.

Wer nur kurzfristig seine Ersparnisse anlegen kann, sollte seine Finger von Aktien (oder Investment-Zertifikaten) lassen, sondern überlegen, ob festverzinsliche Papiere für ihn nicht richtiger sind. Unter Umständen ist es sogar vernünftiger, das Geld auf dem Sparkonto zu belassen. Dort werden zur Zeit folgende Zinsen gewährt: für Einlagen mit satzungsmäßiger Kündigung 3 1/2 v. H., für Einlagen mit sechsmonatiger Kündigung 3 3/4 v. H. und für Einlagen mit zwölfmonatiger Kündigung 4 1/2 v. H. jährlich.

Zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen: Wenn jemand spart, um für den Lebensabend eine zusätzliche Alterssicherung zu haben, dann kann ein gut gemischtes Aktienportefeuille ohne Zweifel eine Hilfe sein. Dabei ist es im Grund gleich, ob man die Papiere jetzt 20 Punkte höher oder niedriger einkauft. Bei gesunder Fortentwicklung der Wirtschaft werden die Aktienkurse stetig steigen, auch wenn dies durch die ständigen Kapitalerhöhungen, die ja mit einem Kursabschlag verbunden sind, optisch nicht voll in Erscheinung tritt.

Andere Überlegungen sind jedoch anzustellen, wenn man heute schon weiß, über die Ersparnisse in drei bis vier Jahren wieder verfügen, zu müssen. Niemand kann heute mit Sicherheit voraussagen, wie dann die Aktienkurse aussehen werden. Mit der Konjunktur kann es schlecht bestellt sein, vielleicht haben wir dann gerade eine Periode der Steuererhöhungen oder befinden uns inmitten politischer Konflikte. So etwas geht an den Aktienkursen nicht spurlos vorüber. Wer in solchen Zeiten verkaufen muß, hat Pech gehabt. Deshalb sage ich: Ein Aktionär darf niemals verkaufen müssen. Deshalb würde ich in diesem Fall zum Kauf von Renten raten. Nun kommt, meine verehrten Leser, natürlich der Einwand: Aber was ist denn mit der Geldentwertung? Ist man trotz des Kursrisikos bei den Aktien nicht besser aufgehoben?