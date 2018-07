Inhalt Seite 1 — Wie sich der Brand entwickelte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Damals lag auf dem Gerichtstisch die Zeittafel. Aber es lagen dort auch die Bekundungen der Tatzeugen, die unmittelbar nach der Beendigung von Lubbes Gastrolle in den Plenarsaal hineingeschaft hatten. Das Gericht gewann also ein eindrucksvolles Bild Von der Schnelligkeit und Heftigkeit der Brandentwicklung.

Der erste, der die Tür aufmachte, der Polizeileutnant Lateit, sagte aus, ihm sei der Plenarsaal „wie von einer Flammenorgel“ beleuchtet erschienen. Etwa drei Meter breit, aber wesentlich höher habe sich über dem Präsidententisch eine zusammenhängende Flammenfront erhoben. Die Feuergarben hätten wie leuchtende Orgelpfeifen ausgesehen.

Zwar nahm Lateit selber keine weiteren Brandherde wahr, aber der Wachtmeister Losigkeit, der ihn begleitete, sah bereits Flammen im tiefer gelegenen Stenographenraum. Als jedoch keine zwei Minuten später der Hausinspektor Scarnowitz und ein anderer Wachtmeister die Tür aufmachten, da brannten die drei Portieren hinter dem Präsidententisch lichterloh; auf den ersten drei Reihen der Abgeordnetensitze flackerten kleine Einzelbrände, desgleichen auf dem Platz des Präsidenten, dem Rednerpult und dem Tisch des Hauses; der Stenographenraum stand in hellen Flammen. Also: Ein Feuer, das zunächst sehr begrenzt erschien, hatte sich binnen einer Minute zu einem riesigen Brande entwickelt, und es gab eine Unzahl von weiteren Brandherden!

Wir erinnern uns: Lübbe hatte, als er den Saal betrat, kein anderes Brennmaterial mehr zur Verfügung als die abgerissenen Teile von Vorhängen. Diese Fetzen mußte er jeweils erst anzünden. Das mochte ausreichen für so leicht entzündbare Gegenstände wie die Portieren oder das hölzerne Schaltergehäuse im Umgang. Aber nach. dem Brandverlauf, der sich aus Zeugenaussagen und den späteren Ermittlungen der Brandsachverständigen ergibt, hätte er eine Unmenge von solchen brennenden Stoffteilen an den verschiedensten Plätzen anbringen müssen. Denn plötzlich brannte es auf dem Platz des Präsidenten, auf dem Tisch des Hauses, auf dem Rednerpult sowie auf vielen Abgeordnetenpulten; ja, gleich in den ersten drei Reihen der sich in weitem Rund hinziehenden Abgeordnetensitze; standen die hochgeklappten Lederpolster in Flammen.

Kein einzelner konnte so viele Einzelbrände, noch dazu mit ein paar Stoffresten, binnen weniger Minuten gelegt haben. Vor allem stellte sich auf Grund der eingehenden Zeugenvernehmung folgende Frage: Warum hatten Lateit und Losigkeit all die vielen Einzelbrände nicht bemerkt, die eine Minute später dem Hausinspektor und seinem Begleiter als der bündige Beweis dafür erschienen, daß der Saal nicht mehr zu retten war?

Die Sachverständigen meinten, dieses Rätsel löse sich höchst einfach: Augenscheinlich hatte mittlerweile eine vorher verspritzte selbstentzündbare Tinktur Feuer gefangen.

Zu diesem Punkt konnte man allerdings im Spiegel lesen, daß jene Sachverständigen „naiv oder gewissenlos“ gewesen seien, obwohl zugleich eingeräumt wurde, daß es sich nicht etwa um „gleichgeschaltete“, sondern um alterfahrene Gerichtssachverständige handelte. Diese erfahrenen Praktiker und Wissenschaftler hatten sich in monatelanger Vorarbeit und durch eingehende Befragungen während der 54tägigen Hauptverhandlung ihr Urteil gebildet. Die Erstattung und Erörterung ihrer Gutachten nahm dann auch mehrere Tage in Anspruch.