... daß der Frankfurter Carnevals-Club „Laternche“ den Reinerlös seiner diesjährigen „Prunk- und Fremdensitzung“ der Frankfurter Evakuiertenhilfe e. V. zur Verfügung gestellt hat.

... daß der SPD-Abgeordnete Faller im Bundestag fragen will, ob jene Regelung der Zollbehörden mit dem Grundgesetzartikel über die Gleichberechtigung von Mann und Frau vereinbar ist, die deutschen Grenzgängern an der Schweizer Grenze erlaubt, an jedem Arbeitstag 20 Zigaretten zollfrei einzuführen, den Frauen der gleichen Kategorie indes nur ein Kontingent von wöchentlich 20 Zigaretten zubilligt.

... daß sich im Kreis Norderdithmarschen auf den ersten Appell des ADAC hin 200 Kraftfahrer meldeten, um sich einen Blutpaß ausstellen zu lassen. Der Blufpaß soll dem Führerschein beigelegt werden, um bei etwa notwendigen Bluttransfusionen eine schnellere ärztliche Hilfe zu ermöglichen.

... daß das Böblinger Schöffengericht einen Lkw-Fahrer von der Anklage der fahrlässigen Tötung freigesprochen hat, weil der Mopedfahrer, mit dem er zusammengestoßen war, durch eine Bluttransfusion wahrscheinlich hätte gerettet werden können. Der Verletzte hatte die ärztlich angeordnete Transfusion jedoch aus religiösen Motiven abgelehnt.