FÜR Kritiker (unentbehrliche Lektüre!) und kritische Leser von Kritiken

Siegfried Meldungen „Keine Maßstäbe? – Versuch einer Selbstkritik der Kritik“; Schriften zur Zeit, Heft 22, in der Kulturschriftenreihe des Artemis Verlages, Zürich; 88 S., 3,80 DM.

ES ENTHÄLT eine saubere Analyse der praktischen Arbeit des Kritikers und systematische Hinweise auf Methoden und Maßstäbe.

ES GEFÄLLT, weil hier einer der mit Recht anerkanntesten deutschen Theaterkritiker (der es fertiggebracht hat, daß seine „Stuttgarter Zeitung“ lesen muß, wer mit der deutschen Theaterkritik Schritt halten will) ganz offen sein eigenes Metier in Frage stellt – die Antwort auf solche Frage jedoch nicht schuldig bleibt. Und das alles ist nicht in einem Fachjargon geschrieben, sondern auf deutsch. -a. f.