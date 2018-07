Die Hypothekenbank in Hamburg hat – wie wir bereits berichteten – für 1959 eine auf 14 (12) v. H. erhöhte Dividende in Aussicht genommen. Daneben wurden die Rücklagen wieder um 3 Mill. DM gestärkt, so daß sie mit 11 Mill. DM das Grundkapital um 2 Mill. DM übersteigen. Es spricht für die gute Ertragslage der Bank, daß sie neben guten Dividendenzahlungen in den letzten beiden Jahren zusätzlich noch einen Betrag in die Rücklagen einstellen konnten, der zwei Drittel des heutigen Grundkapitals ausmacht. Wenn auch das, Gewinnergebnis des vergangenen Geschäftsjahrs zu einem beträchtlichen Teil durch einmalige Einnahmen im Darlehens- und Effektengeschäft mitbestimmt wurde, so besteht doch kein Zweifel daran, daß die Rentabilität des Instituts durch eine weitere Steigerung der langfristig gesicherten Einnahmen gefestigt werden konnte.

Der hohe Kurs der Hypothekenbank-Aktien von rund 520 v. H. gründet sich jedoch nicht allein auf die zu erwartende Gewinnbeständigkeit, sondern daneben auch auf weitere Kapitalerhöhungen, die dann kommen müssen, wenn jeweils die Umlaufsgrenze erreicht worden ist. In Börsenkreisen hatte man ursprünglich damit gerechnet, daß die Verwaltung jetzt die Schaffung eines genehmigten Kapitals vorschlagen würde, um freie Hand für den Fall zu haben, daß die Bank im Laufe dieses Jahres die Umlaufsgrenze erreichen würde. Man nannte ein Verhältnis von 3:1, wobei man als Taxkurs für den Emissionspreis der jungen Aktien 200 v. H. ins Auge faßte. Warum man auf das genehmigte Kapital verzichtete, läßt sich nur vermuten. Der Geschäftsbericht gibt darüber keinen Aufschluß. Immerhin läßt sich ausrechnen, daß bis zur Erreichung der Umlaufsgrenze noch viel Platz zu sein scheint. Ob er allerdings ausreichen wird, wenn die gesetzlichen Erleichterungen im Umlaufsgrenzen-Spielraum, die das Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete des Realkredits vom 18. Dezember 1956 mit einem für die Altkapitalien auf das 25fache erhöhten Multiplikator vorübergehend zugelassen hat, am 31. Dezember 1960 auslaufen werden, ist eine andere Frage. Ihre Beantwortung wird im wesentlichen davon abhängen, wie sich in diesem Jahr das Neugeschäft entwickeln wird.

Schon das vergangene Geschäftsjahr war durch einen schärferen Konkurrenzkampf gekennzeichnet. Als eifrigste Wettbewerber auf dem Hypothekenmarkt traten die Sparkassen hervor, die erst gegen Jahresende ihre Hypothekenkonditionen verschlechtern mußten, während die Realkreditinstitute infolge des steigenden Zinstrends schon vorher zu entsprechenden Konsequenzen gezwungen waren. Dennoch erzielte die Hypothekenbank in Hamburg im Pfandbriefabsatz ein Ergebnis, das die Vorjahreszahl noch übertraf. Dagegen erreichte das Geschäft in Kommunaldarlehen nicht die überdurchschnittlich hohen Zahlen von 1958. Hier waren besonders die Abschlüsse von Darlehen an Länder, Gemeinden und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts rückläufig, weil in diesem Geschäftszweig nur im ersten Quartal in beschränktem Umfange tragbare Darlehensbedingungen zu erzielen waren.

Das Verkaufsergebnis erreichte bei den Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen 1959 insgesamt 126,9 (145,9) Mill. DM. Der Gesamtumlauf an Schuldverschreibungen betrug am Bilanzstichtag 514,1 (400) Mill. DM, von denen 340,3 (263,6) Mill. auf Pfandbriefe und 173,9 (136,5) Mill. auf Kommunalschuldverschreibungen entfielen. Die Bilanzsumme stieg um rund 122 Mill. auf 585,4 Mill. DM. – ndt