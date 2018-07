Die rund 20 000 Aktionäre der Commerzbank AG, Düsseldorf, der kleinsten der drei Großbanken, erhalten für 1959 eine Ausschüttung von 16 v. H., das sind 2 v. H. mehr als für 1958. Allerdings hat sich die Verwaltung des Instituts nicht entschließen können, „glatte“ 16 v. H. vorzuschlagen, sondern sie hat daraus 14 v. H. Dividende plus 2 v. H. Bonus gemacht. Die Ausschüttung eines Bonus ist in letzter Zeit sehr in Mode gekommen. „Sie ist ein Anzeichen für Angst, wenn keine besonderen Umstände vorliegen, die einen Bonus rechtfertigen“, meinte der Commerzbank-Vorstandssprecher, Dr. Hanns Deuss. Die „besonderen Umstände“ sieht Dr. Deuss bei sich in den hohen Einnahmen aus dem Effektengeschäft l959. Die Umsätze in Aktien haben sich verzweieinhalbfacht (davon 10 v. H. Auslands-Aktien). Daraus ergab sich natürlich eine kräftige Erhöhung der Provisionen; außerdem hat die Bank in Zeiten der Hausse manches realisiert. So ist es denn Kein wunaer, wenn die Einnahmen aus Provisionen, Gebühren und sonstigen Erträgen prozentual und absolut mehr gewachsen sind als der Posten „Zinsen und Diskont“.

Natürlich ist die um 2 v. H. erhöhte Ausschüttung nur die eine Seite der gestiegenen Erträge. Daneben wurden den Rücklagen ein Betrag von 25 Mill. DM (in den beiden Vorjahren nur je 17 Mill.) zugeführt. Wenn man dann noch das Agio aus der im Herbst vorgenommenen Kapitalerhöhung rechnet (die jungen Aktien wurden zu 200 v. H. abgegeben), das den offenen Reserven voll zugute gekommen ist, so machen die ausgewiesenen Rücklagen jetzt 158 Mill. DM aus (bei einem Grundkapital von jetzt 180 Mill.). Um die international übliche 1:1-Relation (Eigenkapital: Rücklagen) zu erreichen, müßten für 1960 noch weitere 22 Mill. an die offenen Rücklagen gehen, ein Ziel, das bereits auf dem Programm steht. Die Commerzbank nimmt an, daß die Deutsche und die Dresdner Bank bereits in diesem Jahr ihre Rücklagen auf die Höhe des Grundkapitals bringen werden. Durch die bereits erwähnte Kapitalerhöhung und die Stärkung der Reserven konnte der Anteil der Eigenmittel an der Bilanzsumme der Commerzbank von 4,5 auf 5,4 v. H. erhöht werden, obwohl gleichzeitig die Bilanzsumme um 14,4 v. H. auf 6,4 Mrd. DM vergrößert worden ist.

Daß neben den offenen Reserven auch die „stillen“ Reserven gestärkt werden konnten, braucht nicht besonders erwähnt zu werden. Die Anreicherung der stillen Reserven erfolgte ungefähr proportional, so drückte sich Dr. Deuss vor der Presse aus. Dabei dürfte es sich allerdings zu einem erheblichen Teil um unversteuerte Reserven handeln. Die Bildung versteuerter Reserven ist im übrigen ein kostspieliges Geschäft: Für 1 Mill. DM neue Rücklagen sind 1,4 Mill. DM Steuern zu entrichten, für 1 Mill. DM Ausschüttungen „nur“ 0,56 Mill. DM. Insgesamt hat die Commerzbank in 1959 für 57,93 Mill. DM Steuern gezahlt, das sind 65 v. H. (!) mehr als für 1958. Darin kommt einmal die günstige Ertragslage zum Ausdruck, zum anderen sind in diesem Posten aber auch 1,5 Mill. Gesellschaftssteuern (Kapitalerhöhung) enthalten, außerdem Nachsteuern aus Schachtelerträgen. Dem wiederum sind die Erträge aus den festverzinslichen Wertpapieren von 473,1 (436,8) Mill. DM entgegenzuhalten, bei denen es sich zum weitaus größten Teil um steuerfreie und steuerbegünstigte Werte handelt; die Einnahmen hieraus dürften den Löwenanteil für die Dividendenausschüttung decken.

Die Bonus-Lösung deutet bereits an, daß die Verwaltung nicht sicher ist, auch in 1960 die gleichen Erträge erzielen zu können wie in 1959. Das Kreditgeschäft hat sich in den letzten Monaten zwar merklich belebt, aber durch die Restriktionen der Bundesbank können heute noch nicht voraussehbare Entwicklungen eingeleitet werden. Deshalb machte Dr. Deuss für 1960 nur eine vorsichtige Prognose: „Wahrscheinlich werden sich die Einnahmen aus dem Kreditgeschäft nicht im gleichen Maße steigern lassen, wie vermutlich die Erträge aus dem Effektengeschäft zurückgehen werden.“ Nun sind allerdings erst etwas mehr als zwei Monate des laufenden Geschäftsjahres verflossen, so daß sich noch vieles günstiger entwickeln kann, als sich heute voraussehen läßt. Die angekündigten Kapitalerhöhungen, also ein lebhafteres Konsortialgeschäft, schlägt sich schließlich auch in der Bilanz nieder.

Natürlich kann niemand in diesen Monaten bei den Banken Hochstimmung erwarten. Sie stehen unter dem Eindruck der Bundesbank-Restriktionen, die stark zu Lasten ihrer Rentabilität gehen. Dieser Umstand sowie das eingeschränkte Kreditvolumen werden zu einer Verschärfung der Kredit-Konditionen führen. Bereits jetzt hat sich die Zinsspanne, die in 1959 zeitweise unter 2 v. H. gefallen war, leicht über 2 v. H. hinausgehoben. Bei der Commerzbank haben sich die Mindestreservenerhöhungen so ausgewirkt: bis Oktober 1959 mußten 418 Mill. zinslos bei der Bundesbank gehalten werden, bis zum 31. 12. 59 waren es 570 Mill., und jetzt sind es 620 Mill. DM. Das sind rund 10 v. H. der Bilanzsumme, die für das Geschäft ausfallen. Kein Wunder, wenn Dr. Deuss der Hoffnung Ausdruck gab, daß die Restriktionspolitik bald gemildert werden möge, zumal – so sagte er – die Bank den Eindruck gewonnen habe, daß sich das Preis/Lohn-Klima in letzter Zeit wieder etwas entspannt habe. Allerdings scheint man in Düsseldorf nicht allzusehr mit der Erfüllung dieser Hoffnung zu rechnen. Tatsache ist eine erhöhte Kreditnachfrage, daneben rechnet man mit einem weiteren Abbau der Termineinlagen, da es sich zum Teil um Gelder handelt, die jetzt zur Finanzierung neuer Investitionen oder für die Lagerauffüllung gebraucht werden. Schon in der Bilanz per 31. 12. 59 werden die Termineinlagen mit 2,2 Mill. niedriger ausgewiesen als die Sichteinlagen mit 2,4 Mill., während im Vorjahr dieses Verhältnis noch umgekehrt war. Seht erfreulich haben sich die Spareinlagen entwickelt. Sie stiegen um 34,4 v. H. auf 789,1 Mill. DM, was die Bank in erster Linie auf die Eröffnung neuer Geschäftsstellen zurückführt. Der Schwerpunkt der Expansionstätigkeit der Commerzbank wird auch weiterhin im süddeutschen Raum liegen.

Die Struktur der Bilanz per 31. 12. 59 hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Die Einlagen sind parallel mit der Bilanzsumme um 14 v. H. gewachsen, ebenso in etwa der Wertpapierbestand. Die aufgenommenen Gelder haben sich im Zusammenhang mit der Verlagerung der Außenhandelsfinanzierung ins Inland weiter ermäßigt. Am Jahresende standen der Bank 808 Mill. DM an eigenen und fremden Mitteln mehr zur Verfügung als im Vorjahr. Dieser Betrag wurde zu zwei Dritteln für erhöhte Ausleihungen im Bar- und Wechselgeschäft eingesetzt, während der Rest überwiegend in liquiden Mitteln angelegt wurde. K. W.