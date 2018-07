Sind Stop Loss Orders günstig?

Es wird in Börseninformationen häufig die Absicherung von Kursgewinnen mit Stop Loss Orders empfohlen. Es ist dies wohl hauptsächlich eine ausländische Auftragsart. Aber die deutschen Großbanken sollen auf Wunsch auch Stop Loss Orders ausführen.

Halfen Sie Aufträge auf Stop Loss Orders für ratsam und bei Kurseinbrüchen für wirkungsvoll? Man läuft wohl Gefahr, daß bei Kurseinbrüchen das Stop Loss Limit unfersprungen und damit hinfällig wird?

H. T., München

Antwort: Die Absicherung von Kursgewinnen durch Stop Loss Orders wird bei uns erst seit kurzer Zeit gemacht. Es sind auch noch nicht alle Banken bereit, Aufträge dieser Art anzunehmen. Technisch geht die Angelegenheit so vor sich, daß der Kunde seiner Bank eine sogenannte Stop Loss Order gibt. Der Kunde legt dabei fest, daß er eine bestimmte Aktie auf alle Fälle verkauft haben möchte, wenn der Kurs beispielsweise bis auf 300 v. H. zurückfallen sollte. Damit schützt man sich gegen einen größeren Verlust bei seinem Aktienbesitz. Natürlich wird die Bank nicht in jedem Falle in der Lage sein, den Verkaufsauftrag zu dem bestimmten Kurs auszuführen, sondern der Verkauf wird meist zu einem darunter liegenden Kurs getätigt werden können.

Die Stop Loss Order hat aber auch einen Nachteil. Wenn sich Kaufaufträge dieser Art häufen, wird eine allgemeine Baisse durch derartige Aufträge noch beschleunigt. Es können dadurch für den Aktionär Verluste auftreten, die ihm erspart geblieben wären, wenn die Stop Loss Orders nicht im Markt gelegen hätten.