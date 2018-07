Die geringe Aktienrendite sowie die Neufestsetzung der Vermögensteuer haben vielen Leuten vor Augen geführt, daß es in der Bundesrepublik recht schwer geworden ist, von einem Aktienvermögen zu leben, ohne die Substanz angreifen zu müssen. Es ist nur zu natürlich, daß solche Rechnungen gerade jetzt aufgestellt werden. Denn in Zeiten der Hausse, wenn sich die Aktionärs-Vermögen, jedenfalls auf dem Papier, ständig erhöhen, pflegt niemand „mit dem Pfennig zu rechnen“. Aber nun kommen die Bedenken! Seit Wochen rühren sich die Aktienkurse nicht mehr recht von der Stelle. In New York ist sogar ein deutlicher Rückschritt erkennbar. Überall gibt es Ernüchterung und auch eine gewisse Ratlosigkeit. Die Spekulanten suchen recht krampfhaft nach „Tips“, aber keiner will mehr zünden. Warum? Weil die Börse schon im vergangenen Herbst die zu erwartenden Dividendenerhöhungen und bereits seit einem Jahr die Berichtigungsaktien eskomptiert, d. h. in den Kursen zum Ausdruck gebracht hat. Jetzt fehlen die Faktoren, an denen sich die Börsenphantasie entzünden kann. Also eine Art Katerstimmung!

Dabei spricht es durchaus für die Stabilitätder deutschen Aktienkurse, wenn sie trotz der Schwär, che in New York einem nennenswerten Abwärts-Trend widerstanden haben. Jedenfalls besser als die Amsterdamer Börse, die der Wall-Street-Tendenz geradezu hektisch folgt. Das mag daran liegen, daß bei uns immer noch beachtliche Beträge für die Anlage in Aktien bereitstehen. Vielleicht sogar mehr, als die kommenden Kapitalerhöhungen ausmachen, bei denen man zu berücksichtigen hat, daß ein großer Teil der jungen Aktien von den jeweiligen Großaktionären übernommen werden wird. Diese Kreise haben rechtzeitig disponiert. Als Beispiele seien hier die frühzeitigen Verkäufe von Thyssen-Aktien und Aktien der Deutschen Erdöl AG angeführt, beides Vorbereitungsmaßnahmen mit dem Ziel, Geld für Kapitalerhöhungen freizumachen. Wo Großaktionäre die für Kapitalerhöhungen notwendigen Mittel nicht aufbringen können, gibt es auch keine Bezugsrechte.

Wann die auf den Konten liegenden Mittel wieder in den Börsenkreislauf eingelassen werden, hängt von der kommenden Entwicklung ab. Es ist begreiflich, wenn die Anleger zunächst einmal abwarten wollen, wie sich die Bundesbank-Restriktionen auf die Gesamtkonjunktur auswirken werden. Ein weiteres Fragezeichen bilden zweifellos die im Mai beginnenden politischen Konferenzen, von denen man Belastungen für das Börsenklima befürchtet. Wenn es trotz der herrschenden Nervosität zu keinerlei Angstkäufen mit den daraus sich ergebenden Kursfolgen kam, dann lag es daran, daß die Masse der Wertpapierbesitzer über ein Gewinnpolster verfügt, das nun wirklich beruhigend ist.

Ein weiterer Stabilisierungsfaktor ist die Tatsache, daß die recht hoch gespannten Dividendenerwartungen im allgemeinen in Erfüllung zu gehen scheinen. Hier wird es also kaum Enttäuschungen geben. Anders steht es dagegen bei den Zusatzaktien. Hier gibt es offensichtlich noch viele Illusionen. Eines kann man wohl heute schon sagen: Wer geglaubt hat, daß die Umwandlung von Rücklagen in Aktienkapital zu einer erwünschten Absenkung der Kurse führen wird, weil man dann – ohne die Aktionäre zu schädigen – die Dividenden entsprechend zurücknehmen kann, dürfte sich getäuscht haben. Die Verwaltungen hängen an. der Dividendenoptik und fürchten, daß eine Senkung der Dividende, möge sie auch nur scheinbar sein, das Ansehen der Gesellschaft schädigen könnte. Deshalb wird man meist nur dann mit Berichtigungsaktien zu rechnen haben, wenn die alte Dividende auch nach der Ausschüttung aufrechterhalten werden kann.

Sonderbewegungen gab es in den letzten Tagen kaum noch. Bemerkenswert fest lagen die NSU-Aktien, die einen Teil des Bezugsrechtabschlages von rund 330 Punkten bereits wieder eingeholt haben. Man ist weiterhin bereit, dem Unternehmen Vorschußlorbeeren auf den Wankel-Motor zu spenden. Die Aktien wurden über 1100 notiert.

Kurt Wendt