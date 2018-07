Die Einleitung, meine verehrten Leser, war diesmal etwas ungewöhnlich. Aber auch unser wöchentliches Gespräch weicht in dieser Ausgabe von dem ab, was Sie bisher gewohnt waren. Sie sind heute eigentlich nur Zuhörer. Mein Gesprächspartner ist Regierungsrat a. D. Dr. B. Lemke, Mülheim/Ruhr. In der Ausgabe der ZEIT Nr. 7 vom 12. 2. 1960 hatten wir uns, meine verehrten Leser, über das Thema „Reichhaltige Investment-Auswahl“ unterhalten. Dieses Gespräch hat Herrn Dr. Lemke nicht gefallen, denn er schreibt mir u. a.:

„Sicher wird der deutsche Normalverbraucher in Anlagewünschen Herrn Securius regelmäßig Dank für seine guten Unterrichtungen wissen; so auch ich. Welche kanadische oder amerikanische Investmentlaus mag nun aber über die empfindsame Leber von Herrn Securius gelaufen sein? Anders kann ich seinen nicht einmal mehr launig wirkenden Ärger über die cleveren Unternehmen’, die ,bei uns nicht gebräuchichen Verkaufsmethoden‘, ,diese Unternehmen, die in erster Linie verdienen wollen’, ‚die Spesen, die zwangsläufig das Investment-Zertifikat verteuern’ u.ä. mehr gar nicht verstehen.

Wie steht es mit den ,bei uns nicht gebräuchlichen Verkaufsmethoden’ ‚cleverer Unternehmen’? Verlangt der Begriff Seriosität unumgänglich, daß, wer Wertpapiere erwerben will, dies nur am Bankschalter tun darf? Die Banktheke scheint mir durchaus kein Kriterium für seriöses Verhallen zu sein. So einfach liegen die Dinge nun doch nicht. Wer von ‚anreißerischer Werbung‘ spricht und nicht sagt, wer so handelt, wirkt nicht unbedingt glaubhaft. Und, sind die gerügten Verkaufsmethoden bei uns wirklich nicht gebräuchich? Seit Urvätertagen werden auch bei uns Lebensversicherungen so gut wie regelmäßig durch Vertreter angeboten. Geschieht das auch auf dem Gebiets der Investment-Fonds, so braucht dieses für uns Neue nicht unbedingt auch ein Schlechtes zu sein.

Und wie steht es mit den ‚Unternehmen, die in erster Linie verdienen wollen‘, mit den ‚Spesen, die zwangsläufig das Investmentzertifikat verteuern‘? Herr Securius, ihnen als altem Hasen brauche ich doch sichtlich nicht zu sagen, daß nicht die Unkostenquote, sondern der Erfolg entscheidet.

Zum Schluß noch eine Frage, Kennen Sie die amerikanische Gesetzgebung über die Investment-Fonds? Wenn ja, dann wäre ich für eine Erläuterung darüber dankbar, wie Sie den Lesern der ‚Zeit‘ Ihren Salz: ‚Sie (die deuschen Investmentgesellschaften) unterliegen einer strengen Gesetzgebung, so daß die Sicherheit größer ist, als bei den Fonds, die man in der Bundesrepublik nur dem Namen noch kennt...’ erklären wollen. Ich selbst bin jahrelang in der Versicherungsaufsicht, zeitweilig auch in der Bankenaufsicht tätig gewesen. Aus dieser Kenntnis und dem von wir gewonnenen Einblick in die Praxis der amerikanischen Securities and Exchange Commission kann ich nur sagen, Sie sollten dieses Satzes wegen als reuiger Zöllner an ihre Brust klopfen.“ Regierungsrat a. D. Dr. B. Lemke, Mülheim/Ruhr

Sehr geehrter Herr Dr. Lemke, ich bitte die Kürzungen in Ihrem Brief zu entschuldigen, aber der zur Verfügung stehende Raum zwang dazu, genauso wie ich dadurch gezwungen bin, mich kurz zu fassen, so daß manches nicht gesagt werden kann. Ich weiß natürlich, daß Sie als Propagandist für den amerikanischen Dreyfus-Fonds meine Ausführungen nicht billigen konnten. Ich bin aber froh, daß Sie mir mit Ihrem Brief Gelegenheit geben, das damals nur gestreifte Thema heute zu vertiefen.

Vorweg möchte ich mich in einem Punkt schuldig bekennen. Zweifel an der Bonität amerikanischer Investment-Fonds sind gegenstandslos. Nach recht traurigen Erfahrungen unterliegen die Fonds in den USA strengen Vorschriften der dortigen Aufsichtsbehörden, die den deutschen in nichts nachstehen dürften. Vor betrügerischen u. ä. Mißbräuchen ist der Sparer dadurch geschützt. Damit glaube ich Ihre Schlußfrage zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet zu haben.