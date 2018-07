Die jüngsten kreditpolitischen Maßnahmen des Zentralbankrates sind darauf gerichtet, die Liquidität der Banken und damit deren Spielraum für Kredite an Kunden einzuschränken. Es scheint auch, als ob die Bundesbank wenn sie der Meinung sein sollte, daß die restriktiven Maßnahmen verstärkt werden müssen, in dieser Richtung noch weiter gehen will.

Ob sie damit Erfolg haben wird, hängt davon ab, ob die Geschäftsbanken sich die entzogene Liquidität nicht wieder auf andere Weise beschaffen können. Am einfachsten geschieht das durch Diskontierung von Handelswechseln. Dem. hat die Bundesbank durch Beschränkung der Rediskont-Kontingente Grenzen gesetzt, die möglicherweise künftig noch enger gezogen werden. Eine Geschäftsbank wird in der Regel ihre Rediskont-Kontingente, da sie die wichtigste Liquiditätsreserve darstellen, nicht bis zum letzten ausschöpfen. (Zur Zeit wird zwar viel diskontiert, aber wie man hört, fast nur kurzfristig fälliges Material; die Rediskont-Kontingente sollen möglichst schnell wieder zur Verfügung stehen.)

Für die Geschäftsbanken liegt es außerdem nahe, von der Bundesbank am offenen Markt erworbene Geldmittel aus der Mobilisierung von Ausgleichsforderungen zurückzugeben. Die Möglichkeit hierfür besteht. Die Notenbank hat nämlich bei früherer Gelegenheit zu erkennen gegeben, daß sie die entsprechenden Titel jederzeit zurücknehmen werde. Sie berechnet dafür allerdings einen Satz, der über den Abgabesätzen liegt. (In der Regel 4 v. H., aber auch etwas weniger oder mehr.)

Jetzt hat die Bundesbank, um die auf sie zukommenden Mobilisierungstitel abzuwehren, die Abgabesätze – und damit die Rücknahmesätze – zweimal um ein achtel Prozent erhöht. Schatzwechsel mit einer Laufzeit von drei Monaten verzinsen sich im Augenblick mit 4 v. H., was dem Diskont entspricht; U-Schätze bringen bis zu 4 3/4 v. H. Werden solche Geldmarktpapiere an die Bundesbank zurückgegeben, dann bedeutet das für die Geschäftsbanken teures Geld. Jedenfalls kostet es mehr als solches Geld, das durch die Diskontierung von Wechseln geschaffen – wird.

Die Geschäftsbanken stecken in einer Zange. Relativ billiges Geld können sie zwar durch die Diskontierung von Wechseln, aber bei verringerten Rediskont-Kontingenten nur in eingeschränktem Umfang erwerben; Geld über die Rückgabe von U-Schätzen und Schatzwechseln bekommen sie dagegen, solange ihre entsprechenden Bestände reichen, aber zu relativ hohen Sätzen. Soweit geht die Rechnung der Bundesbank auf. Schwache Punkte sind jedoch die Auslandsguthaben der Geschäftsbanken. Bei der letzten Erhöhung der Abgabesätze hat die Bundesbank offenbar erwartet, daß infolge eines gewissen Gleichklanges der internationalen Notenbankpolitik auch die Geldmarktsätze im Ausland anziehen würden. Solange das der Fall ist, werden nämlich die Geschäftsbanken kein allzu großes Interesse zeigen, ihre Auslands-Positionen aufzugeben.

Nun zeigt sich, daß zwar die Geldmarktumsätze unserer unmittelbaren Nachbarländer nach oben tendieren. Das ist aber nicht entscheidend. Der bestimmende Faktor in diesem Spiel ist vielmehr New York. Dieser Geldmarktplatz ist von solcher Bedeutung und Kapazität, daß dagegen alle europäischen Finanzplätze – London vielleicht ausgenommen – uninteressant sind. Nun ist es keineswegs sicher, daß die Geldmarktsätze in New York weiterhin anziehen. Es gibt Sachverständige, die annehmen, daß bei der gegenwärtigen konjunkturellen Situation in den USA der Federal Reserve Board die Kreditzügel eher etwas lockern als anziehen wird.

Es ist also keineswegs ausgeschlossen, daß sich die Geschäftsbanken die erwünschte Liquidität im Ausland beschaffen, und zwar nicht nur dadurch, daß sie auslaufende Geldmarktanlagen nicht verlängern, sondern daß sie auch bestehende Engagements vorzeitig auflösen. Das wäre eine Entwicklung, die der Bundesbank aus außenwirtschaftlichen Überlegungen heraus nicht angenehm sein kann und die sie unter Umständen dazu zwingt, zu prüfen, ob sie mit ihren Abgabesätzen wirklich richtig liegt.

Dabei zeigt sich aufs neue, daß die Bundesbank die innerwirtschaftliche Entwicklung keineswegs mehr souverän beherrscht. Vor allem kann die Bundesbank in einem System konvertibler Währungen auf die Dauer nicht gegen den Strom des amerikanischen Geldmarktes schwimmen. Nimmt man in den USA eine gewisse Inflationierung hin, dann bleibt sie bei der derzeitigen starken Verflechtung nicht ohne Auswirkung auf die Entwicklung unserer eigenen Wirtschaft. W. R.