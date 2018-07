v. Sch., Kairo, Anfang März

Der Himmel, aus dem vor einigen Tagen der Blitz in die Bankenwelt Ägyptens einschlug, war schon seit geraumer Zeit nicht allzu heiter. Das erste Gewitter hatte sich schon während der Suezkrise entladen, als die Niederlassungen der englischen und französischen Banken (Barclays, Kredit Lyonnais u. a.) verstaatlicht und in rein ägyptische Institute verwandelt wurden. Es folgte der Erlaß des neuen Bankengesetzes, wonach die ägyptischen Kreditinstitute nur noch die Form von Aktiengesellschaften haben dürfen, deren Aktien sich ausschließlich in Händen von Bürgern der V AR befinden müssen und an deren Leitung keine Ausländer beteiligt sein dürfen. Um den ausländischen Banken Zeit zur Anpassung an diese Bestimmungen zu geben, wurde ihnen eine Zeitspanne von Fünf Jahren gewährt, die im Jahre 1962 abläuft.

Am 11. Februar 1960 erschien unvermutet ein Präsidialdekret über die Verstaatlichung der Nationalbank von Ägypten und der Bank Misr, deren Aktien zum Börsenkurse vom 11. Februar in fünf prozentige Staatspapiere verwandelt wurden. Die Nationalbank übt schon seit geraumer Zeit die Funktionen einer staatlichen Notenbank und einer „Bank der Banken“ aus, doch hatte sie bisher aus Gründen der Tradition die Form einer Aktiengesellschaft beibehalten – ohne daß die Aktionäre ein anderes Recht gehabt hätten, als alljährlich die Dividende einzustreichen. Der Verstaatlichung kommt daher kaum mehr als formelle Bedeutung zu. Anders ist aber die Nationalisierung der Mist Bank zu beurteilen, deren Umsätze etwa 35 v. H. des Gesamtumsatzes aller Banken betragen und die bisher als die Hochburg des privaten (rein ägyptischen) Bankgewerbes galt.

Die Bank bildet die Basis der aus 27 Unternehmen der Textil- und anderer Industrien, des Verkehrs, Binnen- und Außenhandels und der Versicherungen errichteten „Pyramide des 20. Jahrhunderts“. Neben einer Handelsbank mit ausgedehnten Beziehungen auch in den arabischen Nachbarländern stellt sie eine Holdinggesellschaft dar und besitzt größere Aktienpakete, als es das Bankengesetz für die Kommerzbanken im Prinzip zuläßt. Dieser Umstand wurde auch bei der Begründung der Verstaatlichung besonders hervorgehoben.

Der eigentliche Grund der Maßnahme liegt aber wohl in der von Präsident Nasser des öfteren proklamierten Entwicklung Ägyptens in Richtung einer „sozialistisch-demokratisch-kooperativen“ Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Wenn die Öffentlichkeit trotzdem von der Verstaatlichung der beiden Großbanken überrascht worden ist, so deshalb, weil von hoher Stelle neben der Proklamierung der erwähnten Generallinie auch auf die Förderung der Privatinitiative großes Gewicht gelegt wird;

Die Börse reagierte auf das Verstaatlichungsdekret auf der ganzen Linie ausgesprochen sauer. Trotz der guten Rendite (8 v. H.) solider Industriepapiere finden sich kaum Käufer; man fürchtet je länger je mehr weitere staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft. Dazu bedarf es keineswegs immer besonderer Gesetze oder Dekrete. Die Regierung kann z. B. auf dem einfachen Verordnungswege die Preise für einheimische Industrieerzeugnisse festsetzen, was sie im Interesse der Stabilität des Preisniveaus auch des öfteren tut. Die Rentabilität der Industrien wird dabei nicht selten auf ein Minimum herabgedrückt. Auf der andern Seite genügt eine direkte oder indirekte Beteiligung des Staates an einer Erwerbsgesellschaft von 25 v. H., um die Regierung zur Besetzung der führenden Posten und zu einem Veto gegen die Mehrheit zu berechtigen. Gegen dieses dirigistische System ist zwar viel zu sagen, in Ägypten hat es jedoch insofern Erfolge aufzuweisen, als das Streben der vom Staat geschüzten Industrie nach möglichst hohen Gewinnen auf Kosten des Konsumenten mit radikalen Mitteln eingedämmt werden kann. Der Privatinitiative im Bankgewerbe ist nun wohl endgültig ein Ende gesetzt worden. Mit Ausnahme einiger unbedeutender Banken befinden sich die rein ägyptischen Kreditinstitute entweder vollständig im Besitz oder unter maßgebliche Einfluß des Staates. Die zehn Niederlassungen ausländischer Banken werden vermutlich bis 1962 in Liquidation treten, denn für ihre „Arabisienng“ fehlen alle Voraussetzungen. Es handelt sich hierbei um eine belgische, zwei italienische, zwei griechische, eine amerikanische, eine japanische und einige Niederlassungen von Banken aus. dem ihrigen arabischen Raum. Die deutschen Bankenhaben weise gehandelt, als sie darauf verzichteten in Ägypten Filialen zu gründen.

In nationalistischen Kreisen wurde die „Arabisierung“ der Banken, Versicherungsgesellschaften und Handelsvertretungen begrüßt Heute ist die Freude über diese Maßnahme in der privatwirtschaftlich eingestellten Gesellschaft aber einer ausgesprochenen Ernüchterung gewichen.