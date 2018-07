Obwohl sich seit Anfang des Jahres die Umsätze derPariser Börse um 30 bis 40 v. H. verringert haben, ist (an den höchsten Kursen von 1959 gemessen) das gesamte Kursniveau nicht mehr als 6 bis 7 v. H. zurückgegangen. Wird dieser Kursrückgang in Aktien-Kategorien aufgegliedert, dann ergeben sich in einzelnen Fällen größere Verluste, am stärksten bei den Erdölwerten. Der Rückgang der Umsätze ist hauptsächlich auf Kosten des Termingeschäftes gegangen. Der Kassamarkt hat sich wesentlich besser gehalten. Da die Kurse im Laufe von 1959 um 50 v. H. gestiegen waren, hatte die Kundschaft meist die Möglichkeit, sich ohne Verlust und z. T. sogar mit kleinen Gewinnen zu entlasten. Alle Makler berichten, daß die Anleger zur Zeit erhebliche Barbestände halten und auf eine Klärung der allgemeinen Situation warten, um sich erneut zu engagieren. Die Banken raten, Obligationen zu kaufen. In besonders interessanten Fällen werden natürlich Kaufempfehlungen gegeben.

Montanwerte werden vorsichtig gekauft, weil Ende dieses Monats eine Erhöhung der Eisen- und Stahlpreise um mindestens 5. v. H. erwartet wird, was der Industrie eine Mehreinnahme von 300 bis 400 Mill. NF pro Jahr bringen würde. Nahrungsmittelwerte finden ebenfalls Intersse. Bei Werken des elektrischen Großmaschinenbaus regen günstige Berichte über den Eingang neuer Aufträge an. Die ersten Bankberichte wirken sehr unterschiedlich. Auf im allgemeinen erhöhte Aktienkapitalien werden dieselben Dividenden ausgeschüttet wie bis anhin. Nur in Einzelfällen ist eine geringe Erhöhung der Dividenden zuverzeichnen. Retlaw