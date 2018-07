Inhalt Seite 1 — ... und alles von unserem Geld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Profits" fort. Nachdem der Freund und hochherzige Gön R "Parkinsons zweites Gesetz" — die Ausgaben steigen In der Einkünften — erläutert und gezeigt hat, wie schwer es ist, diesem Gesetz Paroli m (ZEIT Nr. 10), kommt er nun, nach einigen Exkursen in die Vergangenheit, auf terhaltennzen der Besteuerung" zu sprechen. Dieses Kapitel 6, das wir heute in verhP unsere Leser sicher mit stürmischem Kopfnicken wird der mtnis nehmen: Nach Parkinson liegen die Grenzen der Besteuerung näm höheren Steuersätzen werden die Initiative und der anadisch nn des Steuerzahlers zunehmend darauf verwandt, die Steuer zu und Arbeit besser lohnen als die Bemühungen um e " mens, das wiederum versteuert werden muß. Die verkaufe Finanzminister sollten sich das ins Stammbuch schreiben! (Das Buch erscheint, 4 Autors, Ende dieser Woche im Econ- Verlag, DüsseOO Seiten, Ganzl. 9 80 DM). Die Steuern lassen sich, wie wir gesehen haben, in zwei große Gruppen einteilen: Steuern, die wir uns selbst auferlegen, und Steuern, die wir über andere verhängen. Steuern der ersten Grupp_e, für die uns die Geschichte nur ganz seltene Beispiele bietet, steigen schon von selber nicht ins ungemessene. In Notzeiten gehen sie vielleicht in die Höhe, aber sobald die Krise vorüber ist, kann man mit ihrem Rückgang rechnen. Doch die meisten Steuern fallen eindeutig in die Gruppe jener Lasten, die einige wenige Menschen den anderen aufbürden, und sie werden von Leuten beschlossen, die yon den höchsten Steuersätzen nicht betroffen sind. Solche Steuern, mit denen einige Leute andere belasten, steigen zwangsläufig mit den Ausgäben, und die Ausgäben steigen nach dem Zweiten Parkinsonschen Gesetz. Es gibt nur eine einzige Grenze für sie, nämlich den Punkt, wo das Opfer die Zahlung verweigert, und bis zu diesem Punkt steigen sie auch nach ihrem inneren Wachsturnsgesetz.

In alten Zeiten wurde dieser Punkt der Zahlungsverweigerung erreicht, wenn die Steuerforderung etwa 10 v. H des Rohertrages ausmachte. Wir sind darüber zwar nur dürftig unterrichtet, aber die überlieferten Zahlen bewegen sich zwischen 5 und 10 v. H, mit Ausnahme der Fälle, in denen schließlich die gesamte Wirtschaft zusammenbrach. Eins ist klar: Der Steuerbetrag Hegt immer ein wenig über den Kosten einer Steuerumi gehung. Für Zölle lag die natürliche Grenze ursprünglich bei 2 2 v. H und für Grundsteuern bei etwa 10 v. H. Diese Sätze müssen mit den Kosten und dem Wagnis einer Abwanderung im Zusammenhang gestanden haben.

Ein Beispiel solcher Abwanderung in alten Zeiten ist der Auszug der Kinder Israel, von dem das jeweite Buch Moses berichtet. Pharao besteuerte "die Israeliten durch Frondienste "Und die Ägypter zwangen die Kinder Israel zum Dienst mit Unbarmherzigkeit und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln tind mit allerlei Frönen auf dem Felde Irgendwann — das Alte Testament sagt darüber nichts Genaueres — hielten dann die Israeliten die Zeit für gekommen, sich anderswohin zu begeben. ,1 un ies Gespri 0eigentlich egierun< Steuerzahler der Welt t gef rm offerieren, werden c u" ®eits bei 10 Prozent! Bei dafür aufgewandte Zeit mai meiere Erhöhung des Einkomn>e s erste Buch des gleichen Ganz an s7Kieht die Sache aus, wenn man nirgends hin " S oder wenn die Steuern überall gleich hart e. Der moderne Steuerzahler ist in den starren °nzen des modernen Nationalstaates gefangen. Djalb steigert seine Steuern, bis der Punkt der i" hlungs Verweigerung erreicht wird. Wo liegt dieser Punkt? Die Reaktion des Steuerzahlers, der der Steuer nicht durch Abwanderung entrinnen kann, besteht darin, daß er sie durch Umgehung zu verringern sucht. Bereits bei einem Satz von 10 v, H beginnen die Anstrengungen, die Steuer zu umgehen, da sich die, aufgewandte Zeit und Arbeit besser lohnen als Bemühungen um eine weitere Erhöhung des Einkommens, das wiederum versteuert werden müßte; "Es ist ganz klar, daß eine direkte Steuer von 10 bis 20 v. H, des Einkommens die Initiative und den Scharfsinn leicht in neue Bahnen ablenkt, die für die Gemeinschaft ohne Wert und Nutzen sind. Außerdem muß dem Scharfsinn, der für die Steuerhinterziehung aufgewandt wird, entsprechender Scharfsinn bei der Steuereintreibung entgegenge setzt werden. Und ungeachtet der amtlichen Schlauheit, wird der Ertrag mit jeder Steuererhöhung dürftiger. So kann, wenigstens theoretisch, ein Punkt erreicht werden, an dem die Staatseinkünfte durch keinerlei weitere Steuererhöhungen mehr zu heben sind. Bevor dieser Punkt erreicht ist, wird sich allerdings die Lage auf andere Weise verwandelt haben.

Was geschieht, wenn 25 v. H des Volkseinkommens glatt weggesteuert werden, hat zum erstenmal Lord Keynes um 1923 festgestellt. Er wies darauf hin, daß Besteuerung, die eine bestimmte Grenze überschreitet, Inflation hervorruft. Werden die Gewinne der Industrie hoch besteuert, dann können die Unternehmer die Steuer verringern, indem sie die Gewinne unter die Belegschaft verteilen, eine großzügige Geste, die wenig kostet. Bei solchem verminderten Widerstand gegen Lohnforderungen sinkt der Wert der Währung. Dann wird allgemein die Abwertung befürwortet, mit dem Ergebnis, daß die Gläubiger des Staates, deren Geld in Staatsanleihen angelegt ist, auf eine Art und Weise betrogen werden, die bereits als normal wird der Staat wieder zahlungsfähig, und der Realwert der Steuern beginnt zu sinken.

Eins tritt aus allen Erörterungen dieses Themas zutage: Die Menschen Kahlen hohe Steuern, wenn sie um ihre Existenz kämpfen. Scheint die einzige Alternative der Untergang der Nation, dann kann es durchaus vorkommen, daß selbst Steuern bis zu 50 v. H des Volkseinkommens ohne viel Murren gezahlt werden. Zur Steuerverweigerong kommt es nur, wenn Zweifel entstehen, ob die Existenz überhaupt noch lohnt.

Anscheinend läßt sich eine Krisenstimmung auch nach Kriegsende noch eine Weile verlängern. Es ist immer riocfa möglich, an die Vaterlandsliebe zu appellieren und eine bessere Zukunft zu versprechen. Es bestellt zwar kein besonderer Grund zu derAnnahme, daß die Welt durch einen gegenseitigen Vernichtungsrausch besser wird, aber es wird oft versprochen und oft geglaubt. Jedenfalls wurden in England Steuern bis zu 40 v, H des Volkseinkommens, jahrelang ohne Murren entrichtet. Die verantwortlichen Männer werden dadurch zu der Annahme verleitet, alles sei in Ordnung und das Volk könne solche Steuern auf die Dauer tragen. In Wirklichkeit häufen sich die bösen Folgen des Steuerdrucks nur langsam an. Die Beispiele der Geschichte zeigen, daß sich dieses Abwürgen über viele Jahre hinzieht. Heute geht es zwar rascher, aber doch nicht so augenfällig. Um so wichtiger ist es, die Symptome zu beobachten, an denen sich das Fortschreiten der Krankheit ablesen läßt. Sie zeigen sich in dem schrittweisen Verlust an Einfluß, Freiheit und Stabilität. Verlust an Einfluß ergibt sich aus dem Verlust an Stärke, Einige später weltkriegführende Länder wiesen im Jahre 1909 folgende Gesamtsteuern auf: In Entwicklung und Reichtum dieser Länder gab es weitgehende Unterschiede, aber die Tatsache bleibt bestehen, daß England vor dem "ersten Weltkrieg am schwersten besteuert war; Frankreich war ein schlechter Zweiter und Österreich Ungarn ein guter Dritter. Und diese Lander waren es auch, deren Einfluß nach dem Kriege schroff zurückging. Die beiden am niedrigsten besteuerten Länder dagegen gewannen am meisten an Einfluß. Im Jahre 1938 waren am schwersten besteuert in dieser Reihenfolge: Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Auch hier waren das jene Länder, deren Einfluß später sank. Wenngleich noch andere Faktoren hinzukamen, so mußte doch ein Land wie die USA, das im Jahre 1938 Reichtum mit niedrigen Steuern verband, zweifellos mächtiger sein als ein Land, das schon drückend besteuert wurde, bevor der Krieg überhaupt begonnen hatte.

Niedrige Steuern bei hoher Steuerkraft sind ein Zeichen innerer Stärke und auf der Welt nicht oft zu finden. Rivalisierenden Mächten werden auch nicht die hohen Steuersätze entgehen, an denen Länder wie Großbritannien und Frankreich heute noch festhalten. Sie folgern daraus, daß keines dieser Länder nochmals zu den Waffen greifen werde, es sei denn zur Verteidigung seiner Grenzen. Und ein Land, das so dasteht, ohne sichtliche Kraftreserven, kann nur einen verschwindend geringen Einfluß auf die internationale Politik ausüben. Kein Mensch glaubt, daß ein "zahnloses" Land einen Finger rühren wird, um seinen Interessenbereich zu erweitern oder auch nur zu sichern. Es kann nicht einmal viel zur Erhaltung des Friedens beitragen, und meist kann man über ein solches Land zur Tagesordnung übergehen.