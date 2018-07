Inhalt Seite 1 — VEBA stärkt Reserven Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auch der Bundesfinanzminister – genauer die bundeseigene Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG (VEBA) – kann mit der Preussag-Teilprivatisierung zufrieden sein. Nicht nur, daß die VEBA für 1958/59 an den Bund auf das 450 Mill. DM betragende Grundkapital eine von fünf auf sieben Prozent erhöhte Dividende abführen kann, wesentlicher noch schlägt die finanzielle Stärkung des VEBA-Konzerns zu Buch, die durch diese Privatisierungsaktion möglich geworden ist.

Aus dem Verkauf von nominal 51,5 Mill. DM Preussag-Aktien erzielte die VEBA-Muttergesellschaft immerhin einen Erlös von etwas mehr als 74 Mill. DM. Der außerordentliche Ertrag aus dieser Verkaufsaktion, die Aktien standen nämlich bei der VEBA mit pari zu Buch, belief sich nach Abzug der Bankprovision auf etwa 22,65 Mill. DM. Er unterliegt allerdings einer scharfen Besteuerung. Die Steuern von Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen der VEBA sind demgemäß im Berichtsjahr durch den steuerlichen Veräußerungsgewinn an den Preussag-Aktien von rund 2,8 um sage und schreibe 13,3 Mill. DM auf insgesamt 16,1 Mill. DM gestiegen. Mit anderen Worten: der außerordentliche Ertrag aus dem Verkauf der Preussag-Aktien reduziert sich durch diese Steuerverpflichtung um mehr als die Hälfte.

Wie Staatssekretär a. D. Professor Hartmann, der Vorsitzende des Vorstandes der VEBA, vor der Presse in Bonn mitteilte, wird der bilanzmäßige Erlös aus dem Verkauf der Preussag-Aktien in Höhe von 56 Mill. DM für die Erfüllung von Restkapital-Einzahlungsverpflichtungen der VEBA gegenüber Hibernia und Preußen-Elektra und in Höhe von 11 Mill. DM für Investitionszwecke (vornehmlich bei Hibernia) verwandt. Das sind zusammen 67 Mill. DM. Die restlichen sieben Millionen DM fließen der Finanzverwaltung in Form von Steuern zu.

Die bei Hibernia und Preußen-Elektra noch offenen Einzahlungsraten werden im laufenden Geschäftsjahr 1959/60 abgedeckt. Ohne die aufgekommenen Privatisierungserlöse hätte sich diese Schuldabdeckung bestimmt noch bis 1961/62 hingezogen.

Also hat eine nicht unwesentliche Konzern Stärkung stattgefunden. Denn unter den Verbindlichkeiten der VEBA wurden die Einzahlungsverpflichtungen aus Kapitalerhöhungen in den vergangenen Jahren immer sehr drückend empfunden. Hier ist nun reiner Tisch geschaffen worden. Außerdem konnten – wie erwähnt – der freien Rücklage 11,25 Mill. DM zugeführt werden, so daß sie sich per 30. September 1959 auf 52,75 Mill. DM erhöhte. Ein sanftes Ruhekissen, über das nun die VEBA verfügt. Die freie Rücklage soll in Form von Darlehen für Investitionen im Konzernbereich eingesetzt werden. Außerdem ist für die Investitionsfinanzierung der Tochtergesellschaften an die Aufnahme von Schuldscheindarlehen in Höhe von etwa 30. Mill. DM gedacht.

Alle diese Maßnahmen werden gewiß bald ihre Früchte tragen. Der bilanzmäßige Substanzverlust, der durch den Verkauf von Preussag-Aktien entstanden ist, dürfte demgemäß bald wieder wettgemacht sein. Allerdings bleibt die Frage, ob das unverändert mit 450 Mill. DM ausgewiesene Grundkapital nach dem Preussag-Abgang im Anlagevermögen in dieser Höhe noch berechtigt ist, ob es nicht vielmehr ermäßigt werden sollte. Hier ist jedoch in Rechnung zu stellen, daß sich bei den Tochtergesellschaften bald Kapitalerhöhungen als notwendig erweisen könnten.

Bliebe nur noch die Frage, ob mit der Erhöhung der Dividende um zwei auf sieben Prozent des Guten nicht vielleicht zuviel getan wurde. Diese Dividendenerhöhung schlägt sich ja lediglich mit ganzen 9 Mill. DM in der Kasse des Bundesfinanzministers nieder, auf die er angesichts seines mehr als 40-Milliarden-Etats gewiß hätte verzichten können. Diese 9 Mill. DM hätten – für Investitionszwecke ausgegeben – bei der VEBA bestimmt bessere Dienste leisten können. Aber der