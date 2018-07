Die Leipziger Messe, von der SED als „praktisches Seminar friedlicher Koexistenz“ oder „Gipfeltreffen des Welthandels“ besungen, erfüllte traditionsgemäß die Erwartungen der sehr zahlreich erschienenen westdeutschen Besucher in unterschiedlichem Maße.

Von den 9500 ausstellenden Firmen kamen 1506 aus der Bundesrepublik und Westberlin. 115 Unternehmen beteiligten sich zum erstenmal. Unter den 51 ausstellenden Nationen spielten die Entwicklungsländer eine große Rolle. Aus „Sparsamkeitsgründen“ hatte aber die VAR – von den Zonenbehörden auf der letzten Frühjahrsmesse noch besonders hofiert – ihre Beteiligung zurückgezogen.

Dafür machten diesmal die Engländer das Rennen, die von den Politikern Pankows mit Ehren überschüttet wurden. Während Grotewohl seinen Rundgang im Sowjetpavillon begann, besuchte Zonenaußenminister Bolz zuerst die britische Kollektivschau, weil sich England „große Verdienste im Kampf gegen die Bonner Revanchisten“ erworben habe.

Jene westeuropäischen Aussteller, die sich auf die Bedürfnisse der Ostblockstaaten eingestellt latten, konnten mit den Abschlüssen zufrieden sein. Bemerkenswert war in diesem Jahr, daß die neisten westlichen Aussteller nicht mehr deshalb nach Leipzig kamen, weil sie „mal dabeisein“ vollten, sondern weil tatsächlich verschiedene Angebote des Ostblocks recht interessant geworden ind.

So offeriert die Zone als neuen Weg zur Intenivierung der Handelsbeziehungen verschiedenen restlichen Firmen Kooperationsverträge. Wie schon andere Ostblockstaaten, möchte auch die Zone dabei als Haupt- oder Subexporteur vornehmlich in den Entwicklungsländern auftreten. Zum anderen aber will Pankow auf diese Weise durch seine „Kooperationsbeziehungen“ in den EWG- und EFTA-Ländern der Konkurrenz schlagkräftiger entgegentreten.

Das Interesse der Zone wie auch der anderen Dstblockländer konzentrierte sich wie immer auf die westdeutsche Stahlindustrie. Pankow wünscht von Bonn langfristige Stahlverträge. Ob der Wunsch in Erfüllung gehen wird, bleibt noch abzuwarten. Wie üblich standen auf den ostdeutschen Wunschlisten die Konsumgüter an letzter Stelle, auch wenn Ostberlin die Importkontingente für diese Erzeugnisse etwas erhöhen will.

Mit einer großen Schau warteten wiederum die Sowjetunion und Rot-China auf. Dabei war die chinesische Ausstellung besonders eindrucksvoll. Diesmal stellten die Chinesen ihren großen Luxuswagen „Rote Fahne“ vor, dessen Karosserie viel gefälliger wirkt als jene der – den Amerikanern nachgebauten – sowjetischen Limousinen. Das mit., großem Abstand beste Warenangebot aus den kommunistischen Ländern unterbreitete die Tschechoslowakei. Die mitteldeutsche Textilindustrie hat ihr Warensortiment weiter verbessert. Mit „Dederon“, der neuen Bezeichnung für Perlonerzeugnisse, verspricht sich die Zone auch im westlichen Ausland guten Absatz. In der Entwicklung neuer Kameras hat dagegen die Bundesrepublik die Zone überholt. Noch vor zwei Jahren konnten die Dresdner Kamera-Bauer mit den westdeutschen Entwicklungen Schritt halten. Aber durch bürokratische Anweisungen wurde eine großzügige Neuentwicklung stark gehemmt. Dennoch gelang es der Zone, für über 300 000 Mark Fotoapparate nach England zu exportieren. Nach dem Unglück mit dem Turbinenflugzeug „151“ im vergangenen Jahr beschränkten sich die Dresdner Flugzeugwerke diesmal auf das Angebot von Antrieben für Schulflugzeuge. Wie in jedem Jahr wird auch diesmal die Zone den Umsatz mit dem westlichen Ausland (750 Mill. Mark sollten erreicht werden) überschreiten. Zweifelhaft ist aber nach wie vor, ob die Zone ihren Lieferverpflichtungen pünktlich nachkommen wird – woran es bisher immer gehapert hat. Hans Lindemann