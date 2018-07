Inhalt Seite 1 — Weniger Kranke durch Schallschutz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geistig arbeitenden Menschen macht der wechselhafte, unberechenbare Lärm am meisten zu schaffen. Ihre Konzentrationsfähigkeit wird beeinträchtigt, ihre Denkfähigkeit läßt nach. Eine amerikanische Versicherungsgesellschaft ließ einmal zwei Gruppen von Büroangestellten ein Jahr lang unter gleichen Bedingungen arbeiten. Der einzige Unterschied bestand darin, daß der eine Raum durch schalldämpfende Wandverkleidungen vom Straßenlärm fast völlig abgeschirmt war. Das Ergebnis: In dem ruhigen Raum wurden um 29 v. H. weniger Tipp- und um 52 v. H. weniger Rechenfehler gemacht; der Rückgang des Arbeitsausfalls infolge von Krankheit betrug 37 v. H.

Empfindlich betroffen von den Wirkungen des Lärms werden die Krankenhäuser. Die Tatsache, daß sich der Verkehrslärm in den Städten gegenüber der Vorkriegszeit fast verdoppelt hat, wiegt hier besonders schwer. Nach Aussagen von rund 2000 Krankenhaus-Chefärzten, die sich auf eine Umfrage des deutschen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung äußerten, werden heute über 65 v. H. der deutschen Krankenanstalten „ganz erheblich“ von dem zunehmenden Lärm belästigt. Die Leidtragenden sind in erster Linie Herz- und Kreislaufkranke sowie Operierte. In einigen Fällen klagen die Ärzte sogar darüber, daß es schwerfiele, Herz und Lunge der Patienten mit der erforderlichen Genauigkeit abzuhören.

Wären wir nur vorübergehend dem Lärm ausgesetzt und hätten immer wieder Gelegenheit, uns in ruhiger Umgebung zu erholen, so wäre alles halb so schlimm. Aber wo gibt es in unseren großen Städten heute noch wirklich lärmfreie Häuser? Am ärgsten betroffen fühlen sich die Besitzer ungezählter Neubauwohnungen. 85 v. H. beschweren sich über die Hellhörigkeit ihrer Räume. Verantwortungsvolle Architekten prangern an, daß die Bau-Akustik noch immer kein Pflichtfach für Architekturstudenten sei. Wo die akustischen Gesetze beim Wohnungsbau mißachtet werden, da können Folterkammern des Lärms entstehen, in denen zu leben eine ständige Qual bedeutet.

Was ist zu tun? Die Errungenschaften der Zivilisation und der Technik, die wir heute weder missen mögen noch können, haben den Lärm im Gefolge. Damit müssen wir uns abfinden. Wir können nur etwas tun, um die Auswüchse des Lärms zu bekämpfen. Ungezählte Anregungen dazu hält die Wissenschaft bereit. Einige davon sind Binsenweisheiten. Ihr leidiger Nachteil ist, daß zu wenige sie beherzigen. Wie einfach wäre es, lautstarke Maschinen, Haushaltsgeräte mit rotierenden Teilen oder die Podeste von Barkapellen nicht direkt auf den Fußböden zu verankern, sondern durch Schaumgummi-, Gummi- oder Filzunterlagen zu isolieren.

Zauberwort „Antidröhn“

Die Eisenbahn könnte viel tun, wenn die Lok- und Waggonräder wirksamer „entdröhnt“ würden, zum Beispiel durch Bespritzen mit Antidröhnmitteln, durch Aufpressen von Gummischeiben oder aufgeschraubte Gummikörper (sogenannte „akustische Blutegel“). Steile Hausdächer können den Flugzeuglärm in die Straßenzüge hineinreflektieren wie Spiegel das Sonnenlicht. Man muß also künftig schallschluckende Dächer bauen, oder man macht sie so flach, daß der Schall nach oben zurückgeworfen wird.

Auch der Baumaschinenlärm, der überstarke Lärm der Preßlufthämmer, der Motorsägen und Rasenmäher ist nicht unvermeidlich, wenn sich die Besitzer lärmarme Modelle oder schallschluckende Hilfseinrichtungen zulegen würden. Für Autos und Motorräder sind heute, wie in Zürich Dipl.-Ing. Bächtold aus Bern ausführte, Schalldämpfer auf dem Markt, die die Auspuffgeräusche fast ganz auslöschen, zum Beispiel der bewährte Frankfurter Topf. Um so unbegreiflicher ist, daß es immer noch Maschinen gibt, die auf eine unbeschreibliche Weise krachend und knatternd durch die Straßen brausen, und deren Fahrer offenbar noch stolz darauf sind. „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg’ auch keinem ändern zu“ – wird es nicht höchste Zeit, daß die Lärmsünder diese schöne Regel menschlichen Zusammenlebens begreifen? Wo gute Worte aber versagen, da böte sich hier für die zahlreichen Ordnungsorgane ein mindestens ebenso ergiebiges Betätigungsfeld, wie es für die Polizei das Aufschreiben von Parksündern offenbar darstellt. Wie wäre es zum Beispiel, die Baugenehmigungen und Kraftfahrzeug-Zulassungen künftig auch von der Lärmarmut der Maschinen abhängig zu machen? Oder die Lärmsünder mit einer empfindlichen Steuer zu belegen?