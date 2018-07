Boykottdrohung für Rio – Ein Bordtagebuch gibt Hinweise auf eine Katastrophe

Von Ulrich Blumenschein

Noch in diesem Monat will der Internationale Verband der Zivilverkehrs-Piloten – es ist dies die weltweite Dachorganisation der nationalen Berufspiloten-Vereinigungen – beraten, ob seine Mitglieder den Flughafen Rio de Janeiro boykottieren sollen. Der Anlaß ist bekannt: der Zusammenstoß eines brasilianischen Verkehrsflugzeugs und eines amerikanischen Militärtransporters unweit vom Zuckerhut, bei dem unter anderem jene zwanzig Musiker ums Leben kamen, die auf Präsident Eisenhowers Abendgesellschaft in Rio musizieren sollten.

Der Zusammenstoß war das dritte Flugzeugunglück, das sich in Rio innerhalb von wenig mehr als einem Jahr ereignete. Zwar kommen Untersuchungsberichte derartiger Katastrophen meist zu dem Schluß, schuld sei ein „pilot’s error“ gewesen, ein Irrtum des Piloten. Aber hier verdichtet sich doch der Verdacht, daß in Rio eher die brasilianischen Flugsicherungsstellen als die Flugzeugführer versagt haben.

Fest steht, daß der Aeroporto do Geleao, der internationale Flughafen Rios, nicht mit den technischen Hilfsmitteln ausgerüstet ist, die ein sicheres Anfliegen auch bei schlechtem Wetter ermöglichen. Noch immer verfügt der Flughafen nur über sogenannte ungerichtete Funkfeuer, während Navigationsgeräte für den „Instrumenten-Anflug“ fehlen. Die deutschen Verkehrspiloten, soweit sie noch Kriegserfahrungen haben, quittieren diesen Zustand mit dem bitteren Scherz: „Jeder, der einmal Rio angeflogen hat, müßte eigentlich die Frontflugspange bekommen.“

Irrtum im Kontrollturm

Es ist spätestens seit dem letzten furchtbaren Unglück Ende vergangenen Monats offenkundig geworden, daß die Flugsicherung von Rio oftmals nicht in der Lage ist, den Flugverkehr von und nach Galeao ordnungsgemäß zu lenken. Der vorläufig letzte einer stattlichen Zahl Berichte, die Piloten und Bordfunker der internationalen Fluggesellschaften an ihre Berufsorganisationen schickten, liefert dafür einen neuerlichen Beweis: Unmittelbar vor der Katastrophe setzten auf dem Aeroporto do Galeao zwei Linienmaschinen zur Landung an. Der Funker des einen Flugzeugs – es war am Tage zuvor in Europa gestartet – machte während des Anflugs gewissenhaft seine Eintragungen, ohne zu ahnen, daß er damit ein Dokument herstellte, das die brasilianischen Bodenstellen schwer belastet. Hier Auszüge aus dem Tagebuch des Bordfunkers ...