Den Freunden der Lyrik ist der Name Piontek seit Jahren vertraut. Sie werden nicht verwundert sein, dem Dichter nun auch als Essayisten zu begegnen, denn, wie Gottfried Benn sagte, „wir finden in der modernen Literatur Beispiele von Gleichrangigkeit in einem Autor von Lyrik und Essay. Fast scheinen sie sich zu bedingen.“

Der Leser, der mit Versen Pioniteks vertraut ist, weiß, daß diese, zumindest insoweit verläßlich sind, als in ihnen Vertracktes, Kokettes, effektvollbillige Provokationen, formale ,,Kühnheiten“, kurz: alles Unbeherrschte ganz selbstverständlich gemieden wird. Das wird nun in einer Essay-Sammlung des Dichters, bestätigt –

Heinz Piontek: „Buchstab Zauberstab“; Bechtle Verlag, Eßlingen; 156 S., 6,80 DM

– am deutlichsten im Essay „Schleier der Wahrheit“, in dem, einsichtig auf den Bereich des Gedichtes beschränkt, das Verhältnis von Wahrheit und Schönheit umkreist wird.

Mit Interesse wird der Leser Pionteks Abhandlung über die moderne deutsche Kurzgeschichte und den Essays über Friedo Lampe, Felix Hartlaub, Eugen Gottlob Winkler und den russischen Erzähler N. S. Lesskow begegnen; mit freudigem Erstaunen werden viele, wenn auch gewiß nicht alle Leser in dem Aufsatz „Zur Situation der zeitgenössischen Lyrik“ Überlegungen entdecken, die, binden sie hinreichende Zustimmung, zu einer Überwindung des armseligen modernen Epigonentums in der Lyrik führen könnten. („Ehrgeizlinge und Scharlatane sind dabei, den Avantgardismus zu einer einträglichen Methode zu machen. Schon genügt ein zielloses, selbstgefälliges Experimentieren, um Aufmerksamkeit zu erregen und in den Ruf eines Pioniers zu kommen.“) Piontek zitiert das Hofmannsthal-Wort von der „konservativen Revolution“; in ihr sieht er das Heil: „Die lyrische Kunst darf (dem Menschen) nicht weiter reine Ausdruckskunst bleiben, hochgradige Artistik, schöne Suggestion im Leeren. Hat er sie erst einmal in ihre alten Rechte wieder eingesetzt, wird sie von selbst mit Leben und Welt, Sinn und Wahrheit neue, fruchttragende Bündnisse schließen.“

Mit solchen Sätzen dürfte sich der Verfasser vielerorts einem Hohngelächter aussetzen; seine Überzeugung von den unausschöpflichen Möglichkeiten der Poesie zur Kommunikation ist geeignet, ihm den Ruf eines hoffnungslosen Reaktionärs einzutragen. Aber Piontek sieht sich keineswegs in der Rolle des Predigers in der Wüste. Das verrät nicht nur die konsequent gebrauchte Pluralform „wir“, deren er sich, recht konservativ, in seinen Erörterungen bedient. Rudolf Segeletz