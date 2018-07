Wiens verführerische Spezialitäten – vom Wiener Schnitzel über den Rostbraten bis zur schon legendären Sacher Tirol – sind überall bekannt. Freilich, Wien ist nicht ganz Österreich. In Tirol und im Salzburgischen ähnelt die Küche der bayerischen; in NiederundOberösterreich sind die Einflüsse der alten Völkerschaften aus den Zeiten der Doppel – monarchie noch spürbar, und im Süden, in der Steiermark und besonders in Kärnten, ist die übliche Kost oft einfach und kräftig wie überall in gebirgigen Landen. Und doch bemerkt der Kundige manche Feinheiten, die den italienischen Nachbarn im Süden ahnen lassen. Die raffinierten Zubereitungsarten kommen hier nicht so sehr – wie in Wien – Süßigkeiten zugute, sie gelten vielmehr dem Fleisch, vor allem dem Wild, das man im südwestlichen Teil Kärntens noch heute in ziemlich reicher Auswahl findet.

Ein schöner Rehrücken – 1 1/4 Liter herber Rotwein – 1/2 Liter Essig – vier Lorbeerblätter – Pfefferkörner – Thymian – Majoran – 3 große Zwiebeln – Nelken – 100 bis 150 Gramm Speck – Wacholder – 1 Zitrone – 100 Gramm Schmalz – 3 Möhren – 1 Strauß Petersilie – 1 mittlere Gewürzgurke – 200 Gramm saure Sahne – Salz – (Preiselbeeren).

Rotwein und Essig bilden die Lake. Sie wird mit soviel Wasser verdünnt, daß sie den Rehrücken gänzlich bedeckt. Hinzu gibt man zwei Lorbeerblätter, einige Pfefferkörner, je einen Strauß Thymian und Majoran und eine dicke Zwiebel, in die Nelken gesteckt sind. Der Rehrücken soll etwa eine Woche lang in dieser Lake liegen; jedoch muß er täglich gewendet werden.

Nach dieser Zeit trocknet man den Rehrücken sorgfältig und spickt ihn mit dem Speck. Dann läßt man das Schmalz in einem Bratentopf zergehen und tut dies hinzu: die zerschnittenen Möhren, die übrigen – feingehackten – Zwiebeln, einen Strauß Petersilie, ein oder zwei Lorbeerblätter, je ein Sträußchen Thymian und Majoran, einen kleinen Löffel Pfefferkörner, eine Handvoll Wacholder, die kleingeschnittene Gewürzgurke und Zitronenscheiben. Der Rehrücken wird obenauf gelegt, mit Salz gewürzt und mit der Hälfte der sauren Sahne übergössen. Bei mittlerer Hitze wird er dann gebacken und dabei des öfteren mit Rotwein begossen. Man rechnet mit einer Backzeit von etwa 25 Minuten je Pfund.

Kurz vor dem Anrichten legt man den Braten auf eine Platte und hält ihn warm. Mit dem restlichen Rotwein wird die Soße abgeschmeckt. Sie wird – mit allen Zutaten – schließlich durch ein Sieb gepreßt und noch einmal mit 50 Gramm saurer Sahne kurz aufgewärmt (nicht gekocht!). Nach Belieben können vor dem Anrichten noch einige Preiselbeeren hineingetan werden.

Die übliche Beilage sind Nudeln, die freilich in Kärnten zu Hause gemacht werden.

Grazia