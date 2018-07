A. W. A., Berlin

Was den Hamburgern ihr Li-La-Lerchenfeld ist, das war den Berlinern – lang, lang ist’s her – ihr „Schräger Zinnober“: Künstlerball der Akademie. Jahrelang gehörte es zum guten Ton, dabei zu, sein, wenn der „Schräge Zinnober“ die Wogen der Lebensfreude hochgehen ließ. Immer höher, immer schräger, von Jahr zu Jahr. Und es fehlte dabei weder der Snob, noch der farblose Genießer, der nichts als ein Brieftaschenbesitzer war.

Plötzlich – Anno 1957 – war die Hochschulleitung um den guten Ruf der Akademie besorgt und daher bemüht, die „lockeren Sitten der Nachkriegszeit“ von dem ehrwürdigen Bau in der Hardenbergstraße fernzuhalten. Es wurde beschlossen, lediglich ein „internes Fest“ zu feiern. Aber Anno 1959 war weder ein Ball noch eine interne hochschuleigene Lustbarkeit. Das wurmte die Studenten.

Eingedenk des alten Rufes vom „Schrägen Zinnober“ gründeten sie – der Forderung des Akademie-Direktors gemäß, der die Hochschule von finanziellem Risiko freihalten wollte – einen „Förderverein der Hochschule für Bildende Künste“. Sie versandten Einladungen an „ausgewählte Gäste“ mit der Berechtigung, Karten für den Akademie-Ball des Jahres 1960 um 20 Mark zu erwerben. Aber von 15 000 „Berechtigten“ waren nur 200 am „Schrägen Zinnober“ interessiert, worauf die Studenten sich zu öffentlichem Kartenverkauf entschlossen. Zu spät. Andere Feste hatten die Gäste angelockt. Am letzten Montag wurde eine, Versammlung der Gläubiger einberufen.

Montag, drei Uhr nachmittags, in der Hochschule für Bildende Künste. Etwa 50 Stühle waren im Raum 236 aufgebaut. Sie reichten nicht für alle Erschienenen. Die Klänge einer Drehorgel, die genau vor dem Portal postiert war, drangen kläglich zum ersten Stock herauf. Buchprüfer Matzke, der die Sitzung eröffnete, war kaum zu verstehen. Aber die Gläubiger-Handwerksmeister, Anwälte, Buchhalterstellten präzise Fragen:

„Wie hoch waren die Einnahmen, und wo sind sie geblieben?“

Buchprüfer: „44 526 Mark sind noch vorhanden. Davon verlangt das Finanzamt im ‚unglücklichen Falle’ 23 000 Mark. Die Forderungen der Gläubiger betragen 57 191 Mark, das ergibt für sie eine Ausschüttung von 37 Prozent – sofern die Vergnügungssteuer in voller Höhe erhoben wird. Aber es werden 55 Prozent sein, wenn das Finanzamt mit sich reden läßt. Das wird es vermutlich tun, wenn die Gläubiger sich heute einigen.“