Zusatzaktien bei der Unterfranken AG?

Die Aktien der Oberlandwerke Unterfranken AG, Würzburg, werden gegenwärtig mit etwa 720 v. H. an der Börse notiert. In den letzten Wochen ist der Kurs sehr stark gestiegen. Nach der Rendite (es wurden zuletzt 12 v. H. Dividende gezahlt) und im Vergleich mit anderen Werten gleicher Branche scheint mir der Kursstand verhältnismäßig hoch. Sind Zusatzaktien in Aussicht genommen oder welche Gründe sind sonst für den hohen Kurs maßgebend? K., Aschaffenburg

Antwort: Natürlich ist der Kurs, wenn man nur von der Rendite ausgeht, mit 720 v. H. recht hoch. Aber die Börse ist offensichtlich geneigt, die hohen Rücklagen, die bei einem Aktienkapital von 9,625 Mill. DM über 8 Mill. DM betragen, ebenfalls im Kurs zum Ausdruck zu bringen. Selbstverständlich entzündet sich in diesen Rücklagen die Börsenphantasie, weil man offenbar hofft, daß das Unternehmen eines Tages Zusatzaktien verteilen wird. Der Vorstand teilt uns zu dieser Frage jedoch mit, daß das Problem der Ausgabe von Zusatzaktien bei der Gesellschaft noch völlig offen ist.

Im übrigen ist zu bedenken, daß die Aktien der Überlandwerke Unterfranken einen recht engen Markt haben. Das begünstigt rasche Kurssteigerungen. Nach unseren Feststellungen steht an den Börsen Frankfurt/Main und München oft auf Wochen hinaus kaum Material zur Verfügung.