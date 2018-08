Von Marion Gräfin Dönhoff

Elisabethville, Kongo

Konrad Adenauer war ein Jahr alt, als Henry Morton Stanley in 999 Tagen das Gebiet durchquerte, das heute den Belgischen Kongo darstellt. Man schrieb das Jahr 1877, und es war eben jene Reise, bei der Stanley entdeckte, daß der Kongo-Fluß der Kongo und nicht der Nil ist, wie man seit Herodots Zeiten geglaubt hatte. Mit anderen Worten: Nicht mehr als ein Menschenleben hat die koloniale Erschließung Zentralafrikas in Anspruch genommen, die mit jener abenteuerlichen Reise begann, und die in diesem Jahr mit der Unabhängigkeitserklärung ihren Abschluß finden wird.

Wenn man heute das riesige Industriegebiet der Provinz Katanga bereist, die erst nach 1900 erschlossen wurde, scheint es, als lägen Generationen zwischen jenen Tagen, da alle 20. bis 40 km ein Dorf im Urwald stand, und dem heutigen Anblick moderner Städte, Bergwerke und Fabriken. Die ersten Werkzeuge, mit denen man sich an die Hebung der Bodenschätze Katangas heranmachte, waren 1908 mit Ochsenkarren nach Elisabethville geschafft worden.

Heute beschäftigt die Union Minière du Haut Katanga 22 000 kongolesische Arbeiter und 2000 europäische Angestellte, die allesamt in werkeigenen Siedlungen und Häusern wohnen, für die Krankenhäuser eingerichtet und Schulen (für 17 000 Kinder) gebaut wurden. Die Union Minière, die dem Staat über 2 Milliarden belgische Francs (ca. 170 Mill. DM) an Steuerabgaben und Ausfuhrzöllen einbringt, die also fast ein Sechstel der Staatsausgaben deckt, hat ungezählte Tochterbetriebe, von denen SOGELEC (Elektrizität), Sogechim (Chemie) und Sogefor (Wasserkraft) nur einige sind. Sie selber ist ein Kind der Société Generale, welcher der Kongo mehr oder weniger gehört. So wie in der Geschichte vom "Kann-nitverstahn" bekam ich auf die Frage, "wem gehört das", stets die Antwort, "der Société Generale". Ihr gehören die Minen, die Eisenbahnen, die Brauereien, die Fluglinien, Fabriken.

"Die arme Société Generale", dachte ich, "sie ist so reich, daß sie unter Umständen viel verlieren wird." Die Aktien der Union Minière standen vor zwei Jahren auf 7000 b. Fr., heute auf 2000, aber bin Fachmann beruhigte mich: die Besitzungen im Belgischen Kongo machen noch nicht einmal 20 v. H. der Aktiva dieser riesigen Belgischen Holding-Gesellschaft aus.

Die Unruhe unter den 50 000 Europäern in Ka-:anga, einer der sechs Provinzen des Belgischen Kongo, ist groß: Was wird die Unabhängigkeit bringen? Werden Besitztum und Rechte der Europäer garantiert werden, wird sich die Währung halten, ist nicht zu befürchten, daß die uralten Stammesfehden durch demagogische Wahlpropaganda politischer Parteien so sehr angefacht werden, daß ein Blutvergießen ohne Ende einsetzt? Man rechnet, daß Belgien bisher 175 Milliarden b. Fr. (rund 15 Mrd. DM) investiert hat. Die Pläne sahen vor, in der Zeitspanne von 1957 bis 1970 das Volkseinkommen von 175 DM pro Kopf und Jahr auf 270 DM zu steigern, wofür in Anbetracht der rapide anwachsenden Bevölkerung Investitionen von insgesamt 15 Mrd. DM vorgesehen waren. Was soll nun aus diesen Plänen werden? Vielmehr: Woher soll dieses Kapital kommen? Das einzige, was feststeht, ist, daß die Bevölkerungszahl pro Jahr um 3 v. H. anwächst.