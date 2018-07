Die Aktionäre der Vereinsbank in Hamburg waren mit dem Jahresabschluß 1959 zufrieden. Die Ausschüttung von 16 (15) v. H. wurde einstimmig beschlossen, obwohl einige Aktionäre insgeheim gehofft hatten, daß die Vereinsbank-Dividende über dem Großbanken-Niveau liegen würde, das sich ebenfalls auf 16 v. H. einzuspielen scheint. Bei den hohen Rücklagen von 18 Mill. DM (bei einem Grundkapital von 16 Mill. DM) war die Frage nach etwaigen Zusatzaktien berechtigt, wenngleich man natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültige Klärung dieses Problems erwarten kann. Die Vereinsbank, so wurde den Aktionären gesagt, müsse zunächst einmal die Auswirkungen des in Vorbereitung befindlichen neuen Kreditwesengesetzes abwarten; außerdem will sie offenbar in dieser Frage nicht isoliert von anderen Banken vorgehen. Bei Kreditinstituten ist das Problem der Zusatzaktien noch nicht reift

Was über das laufende Geschäft auf der Hauptversammlung gesagt wurde, war recht erfreulich. Natürlich mit Einschränkungen, denn es ist nicht verwunderlich, wenn den Banken der restriktive Kurs der Bundesbank nicht sonderlich behagt. Die hohen Mindestreserven drücken auf die Rentabilität. Das Vorstandsmitglied Hugo Frohne erkannte zwar an, daß die Bundesbank aus einer tiefen Verantwortung heraus handelt; er brachte aber gleichzeitig Zweifel darüber zum Ausdruck, ob mit den allein über den Bankenapparat gesteuerten Maßnahmen der wünschenswerte Erfolg erzielt werden kann. Er wies auf die Unterschiede hin, die heute gegenüber der Hochkonjunktur der Jahre 1955/56 bestehen:

1. Damals waren die Einnahmen des Staates höher als seine Ausgaben, was zur Thesaurierung der öffentlichen Kassenüberschüsse im sogenannten Julius-Turm führte. Heute wird der Nachfragedruck in der Wirtschaft dadurch gefährlich verstärkt, daß die öffentliche Hand zuviel und mehr ausgibt, als sie ohne Überbeanspruchung des Geld- und Kapitalmarktes einnimmt.

2. Die monetäre Entwicklung in der Bundesrepublik wird seit der Herstellung der Konvertibilität der Währungen in hohem Maße durch die enge Verflechtung der internationalen Geld- und Kapitalmärkte, d. h. also vom Ausland her, beeinflußt.

Weil das so ist, wiederholte Frohne die Forderung nach einem antizyklischen Verhalten des Staates, der nach seiner Meinung jetzt eine drastische Ausgabenkürzung vornehmen müßte. Allerdings sieht auch Frohne keinen Erfolg in dieser Richtung. „Im Gegenteil“, so sagte er, „die öffentliche Hand glaubt, mit wenig überzeugenden Ausflüchten angeblich unpopulären Entscheidungen aus dem Wege gehen zu können!“ -ndt