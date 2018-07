Er trieb jeden Schauspieler zum Äußersten – Das Theater sollte sich von Film, Funk und Fernsehen distanzieren

Von Gustaf Gründgens

Vor einigen Tagen feierte, wie in der ZEIT schon gemeldet, Jürgen Fehling seinen 75. Geburtstag. Unter den Gratulanten ragte einer hervor, der, selber mit zahlreichen Auszeichnungen gerade in jüngster Vergangenheit bedacht, das entschiedendste Recht besaß, dem Jubilar in der „Arena“ der Ehrungen entgegenzutreten – Gustaf Gründgens, der Intendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, der souveränste Theaterleiter Deutschlands. Gründgens, der seit vielen Jahren mit Fehling zusammengearbeitet und oft an ihn das Wort – in Ansprachen wie in erregten Disputen – gerichtet hat, würdigt sein Lebenswerk in sehr persönlicher und zugleich allgemeingültiger Weise.

Lieber Jürgen!

Mir sind nicht viel große Männer in meinem Leben begegnet, aber ich würde immer sagen, daß du das bist, was ich einen großen Mann nenne.

Du bist ein Prominenter – nicht in dem schludrigen Sprachgebrauch von heute, sondern wie es das Wörterbuch aus dem Lateinischen übersetzt: ein Hervorragender, ein Tonangebender – ein Mann, der ein bedeutendes Blatt der deutschen Theatergeschichte geschrieben hat.

Ich könnte dem, was wir über dich Rühmendes gelesen und gehört haben, viel hinzufügen; es auszusprechen verbieten mir mein Respekt und die Tatsache, daß das nicht die Art war, in der wir fast drei Jahrzehnte miteinander verkehrt haben. Ich will also weniger über deinen künstlerischen Rang als über deine künstlerische Arbeitsweise reden.