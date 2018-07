Es ist alles eine Gewichtsverlagerung“, sagte der Mayr-Hansl, stieß sich mit beiden Stocken ab und zeichnete einen Schwung in den Allgäuer Pulverschnee, wie er schöner in den Skifibeln nicht zu finden ist. Dann winkte er, und seine Eleven traten in die Spur. Zuerst die pflichteifrige Sekretärin. „Mehr Vorlage!“ rief der Hansl noch, da saß sie schon zu seinen Füßen und schüttelte den Schnee aus dem schwarzen Wuschelkopf. Die Sportstudentin machte es schon besser. „Kunststück“ sagte der Jurist aus dem Rheinland. „Eben“ bekräftigte ich.

Wir ließen der Psychologin den Vortritt, die eben eine Theorie über den Skihang als Ganzheitserlebnis entwickelt hatte. Die Theorie besagt, man solle den Hang zunächst als Ganzes in sich aufnehmen, dann werde man auch die Einzelstücke besser erfassen. Das Stück, das sie eben hinter sich brachte, ließ freilich darauf schließen, daß sie dem Hang (als Ganzem) noch reichlich fremd gegenüber stand. Immerhin – sie blieb auf den Beinen.

Der Jurist war der nächste. Ein Zweizentnermann, dem wir eine Woche lang geglaubt hatten, er nähme abends nur drei Apfelsinen zu sich, bis wir ihn in einer stillen Ecke beim Schinkenbrot überraschten. Im Dorf gingen Gerüchte um, daß bei ihm das Seil des Schlepplifts zweimal gerissen sei. Er war im dritten Jahr beim Mayr-Hansl, und er ertrug es ohne Groll, daß seine Kollegen im Skikurs ihr lädiertes Selbstvertrauen an ihm wieder aufrichteten. Er also – „Platz da, Vätern kommt!“ – setzte sich in Fahrt. Und siehe da: durch ein merkwürdiges Zusammentreffen physikalischer Gesetze erreichte er stehend den vorbestimmten Ort.

Oben war noch einer übrig: ich. Zu dumm, daß man so eingerostet ist. Früher hätte man sich über diesen lächerlichen Buckel gar keine Gedanken gemacht. Chic, die kleine Sportstudentin. Fährt eigentlich doch erstaunlich gut. Vielleicht nicht ganz so rasant...

„Rasant san’s schon gfahrn“, meinte der Mayr-Hansi bedächtig, als ich mir den Schnee von den Hosen klopfte. Die Sportstudentin kicherte impertinent, und der Jurist klopfte mir auf die Schulter: „Alles Gewichtsverlagerung. Im nächsten Jahr geht’s vielleicht besser.“ R. Z.