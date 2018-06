Wer in Hamburg rechtskräftig als Verkehrs-Städtenverurteilt worden ist, muß an einem Verkehrsunterricht teilnehmen. Auch in anderen Städten wird so verfahren, denn die „Verkehrsgesinnung“ – so heißt der Fachausdruck für das Verhalten des motorisierten Menschen – ist bekanntermaßen schlecht und bedarf der Korrektur.