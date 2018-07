Die alte sozialdemokratische Losung „Heraus zur Kampfdemonstration am 1. Mai“ gilt dieses Jahr in Kopenhagen nicht. Die Arbeiterpartei verzichtete auf den traditionellen Umzug, weil der 1. Mai auf einen Sonntag fällt. Die Parteiführung hatte ihre Mitglieder befragt, was sie von der Mai-Demonstration hielten, und die Arbeiter Kopenhagens antworteten: Am Sonntag marschieren wir nicht. Dieser Tag gehört der Familie.

Soviel Familiensinn! Er war denn auch den Kommunisten sogleich ein Ärgernis. Was sind das für Revolutionäre, so sinnierten sie, die zuerst an ihre Familie denken? „Sonntag hin, Sonntag her“, grollte KP-Sekretär Thomsen, „wir demonstrieren.“

Eben. Wo käme man schließlich hin in der Politik, wenn nicht einmal mehr marschiert wird. Da könnte ja der fatale Eindruck entstehen, auch in der Politik gäbe es eine große Familie. – l