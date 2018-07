Inhalt Seite 1 — Keine „Berlin-Krise“ in der Bilanz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berliner Bank berichtet über ein gutes Geschäftsjahr 1959

Die Berliner Bank AG ist mit ihrem Grundkapital von 30 Mill. DM nicht nur eine der größten deutschen Regionalbanken und das größte in Berlin ansässige Institut, sondern hat wegen der breiten Streuung ihres Kundenkreises repräsentativen Charakter für den Bankplatz Berlin überhaupt. Ihrem Jahresabschluß 1959 (31. 12.) kommt daher weitgehend allgemeine Bedeutung zu. Auch dieses Institut konstatiert, daß Westberlin ungeachtet der politischen Krise an dem allgemeinen westdeutschen Konjunkturaufschwung teilgenommen hat.

Nach den Feststellungen der Landeszentralbank in Berlin war die Entwicklung des Westberliner Geld- und Kreditwesens in das erste volle Jahr der „Berlin-Krise“ weniger durch Abhebungen als durch zurückhaltende Einlagen gekennzeichnet. Diese Mittel dürften ihrer Ansicht nach im wesentlichen zu vermehrten Anschaffungen hochwertiger Konsumgüter und ähnlichen Aufwendungen für den verbesserten Lebensstandard angelegt worden sein. Das Geschäftsvolumen aller Westberliner Banken ist per Saldo um etwa 6 v. H. gestiegen. Demgegenüber erhöhte sich der Gesamtumsatz. der Berliner Bank AG von 47,8 auf 53,7 Mrd. DM überdurchschnittlich. Andererseits blieb die Bilanzsumme mit 990,8 (948,5) Mill. DM unter diesem Durchschnitt.

Bei höheren Erträgen in allen Sparten bezeichnet die Bank ihre Rentabilität als „zufriedenstellend“. Trotz der relativ geringen Geschäftsausweitung reichte bei verbesserter Marge die Entwicklung dazu aus, „im Zinsgeschäft zu einer wesentlichen Steigerung der Überschüsse zu gelangen“, heißt es im Bericht des Vorstandes. Die Kreditsumme (ohne Durchlaufposten und das verstärkte Kleinkreditgeschäft) nahm auf 515,3 (498,3) Mill. DM zu. Dabei sind in Übereinstimmung mit der allgemeinen Entwicklung in Westberlin, aber anders als im Bundesgebiet die kurzfristigen Kredite relativ zurückgegangen, die mittel- und längerfristigen dagegen erheblich angewachsen. Diese als Vertrauensbeweis in die politische und wirtschaftliche Stabilität der Stadt anzusehende Entwicklung ist in dem „Krisenjahr“ 1959 besonders bemerkenswert.

Um ihre eigenen Verbindungen zum Bundesgebiet zu verstärken, hat sich das Institut im Berichtsjahr u. a. mit 10 v. H. oder 1,2 Mill. DM an dem neugegründeten Bankhaus Friedrich Simon KG a.A., Düsseldorf, beteiligt und eine eigene Tochtergesellschaft, die Allgemeine Finanzierungs- und Verwaltungsbank GmbH., Frankfurt, mit dem voll eingezahlten Grundkapital von 2 Mill. DM errichtet. Um 5,0 (3,0) Mill. DM wurden die freien Rücklagen gestärkt. Die Bilanz ist auf den Reingewinn von 3,0 Mill. DM zugeschnitten, woraus dem Land Berlin als dem Alleinaktionär auf das erstmals voll gewinnberechtigte erhöhte Grundkapital 10 v. H. Dividende zufließen sollen. Das Institut verfügt nunmehr einschließlich 3 Mill. DM gesetzlichen und 17 Mill. DM freien Rücklagen über ein Eigenkapital von 50 Mill. DM.

G. G.

