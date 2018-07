Inhalt Seite 1 — Mit den Wildgänsen gen Norden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwei Tonnen Akten waren bis vor wenigen Tagen der einzige Pfeiler für den Bau jener Brücke über den Fehmarn-Sund, die ebenso kühn und bedeutungsvoll ist wie der gleichermaßen wieder aktuell gewordene Kanaltunnel zwischen England und Frankreich. Der Vergleich ist nicht von ungefähr; beide, Tunnel und Brücke, sollen einen abgelegenen Teil Europas näher an den Continent holen. Allein: An der Brücke wird seit diesen Tagen bereits bebaut – nicht mehr mit Aktenstößen, sondern mit Stahl und Beton. Freilich ist sie nur ein Teil jenes großen Projekts, das die Verkehrsexperten schon seit Jahrzehnten beschäftigt: die „Vogelfluglinie“, die kürzeste Verkehrsverbindung zwischen Deutschland und Skandinavien.

In Deutschland wie in Dänemark war man sich 1951 bei der Eröffnung der jetzigen Fährroute nach Dänemark über Großenbrode-Kai–Gedser darüber im klaren, daß sie nur ein Provisorium sein würde. Der Reisestrom zwischen dem Norden und dem Kontinent war so sprunghaft angestiegen, daß die früheren Beltfähren seiner nicht mehr Herr wurden. Die Luftwaffe hatte am spitzen Ende der Halbinsel Oldenburg in Holstein einen Hafen zurückgelassen, und auf dänischer Seite gab es bereits den altbewährten Fährhafen Gedser, so daß sich ohne allzu große Kosten eine Lösung anbot, die immerhin den Schienenweg von Hamburg nach Kopenhagen von 537 auf 383 Kilometer, die Straßenverbinung von 472 auf 355 Kilometer abkürzte. Doch wurden über Großenrode 1954 immerhin 0,7 Millionen Personen und 4 000 Kraftfahrzeuge beordert, so wurden schon 958 täglich zehn Expreßzugpaare, 1 220 000 Fährgäste und 129300 Autos über die Ostsee gesetzt. Für 1965 rechnet man gar mit 1,8 Millionen Personen und 280 000 Tagen.

Bei dieser Entwicklung, die zu schier unlösbaren Transportproblemen zu führen droht, gibt es nur Eine Lösung: dem jahrtausendealten Weg der skandinavischen Zugvögel zu folgen; er ist die kürzeste Verbindung. Es waren vor allem die Dänen, die auf die Verwirklichung dieser „Vogelzuglinie“ drängten, denn sie hatten schon während es Krieges auf Anordnung der deutschen Besatungsbehörden stark vorgearbeitet, indem sie Straßen anlegten oder erweiterten. So kamen vor genau zwei Jahren Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm und der dänische Arbeitsminister in Kopenhagen überein, dieses Idealprojekt zu verwirklichen. Der kürzeste Weg nach Skandinavien soll danach, von Lübeck ausgehend, über die alte Eisenbahnstrecke nach Großenbrode führen, den Fehmarnsund und die Insel Fehmarn überqueren und von dort über eine neue Fährschifflinie nach Rödbyhavn auf der dänischen Insel Laaland und weiter bis Nyköbing führen, wo sich die Eisenbahnverbindung nach Kopenhagen von Gedser aus anschließt. Das ist die Strecke, die man diesseits und jenseits des Fehmarn-Belts seit über hundert Jahren als ideale Verbindung erträumt.

Durch die Verlängerung der bisherigen Schnellzugstrecke über ganz Fehmarn hinweg wird die jetzige Fährzeit von knapp drei Stunden zwischen Großenbrode-Kai und Gedser (61 Kilometer) auf etwa 75 Fährminuten zwischen dem projektierten Hafen Puttgarden auf Fehmarn und Rödbyhavn (18,5 Kilometer) verkürzt. Die Schnellzüge werden künftig von Großenbrode aus den etwa 1,4 Kilometer breiten Fehmarnsund auf einer kombinierten Eisenbahn-Straßenbrücke überqueren und dann 13 Kilometer über Fehmarn nach Puttgarden fahren. Bereits zum Beginn des Sommerfahrplans 1963 wird der Verkehr auf der Vogelfluglinie aufgenommen werden. Von Hamburg aus zum Beispiel wird die Fahrt nach Kopenhagen 140 Minuten kürzer sein als bisher; von Kopenhagen nach Basel und nach Paris wird man nur noch 17 Stunden benötigen. Die neue Trajektstrecke Puttgarden–Rödbyhavn wird mit den vorhandenen Fährschiffen „Theodor Heuss“, „Deutschland“ und „Kong Fredrik IX“ für lange Zeit leistungsfähig genug sein, denn die Trajekte können statt zehnmal mindesten achtzehnmal täglich verkehren.

25 000 Seiten statistische Berechnungen und Erklärungen über die Fehmarnsund-Brücke mußte das Preisgericht durcharbeiten, das die aus einem Wettbewerb eingegangenen Vorschläge zu prüfen hatte. Vor wenigen Tagen hat Bundesverkehrsminister Seebohm seine endgültige Entscheidung über die Art der Brücke getroffen. Die etwa 900 Meter lange Hochbrücke, die den Belt bei einer lichten Durchfahrtshöhe von 23 Meter überquert, stellt eine Verbindung einer eingleisigen Eisenbahn- mit einer zweispurigen Straßenbrücke dar. Beide Brücken werden nebeneinander auf gemeinsamen Pfeilern so angeordnet, daß die Schiffe zwei Durchfahrten von je 120 Metern Weite haben.

Mit dem Bau dieser Brücke wird die Abgeschiedenheit von Fehmarn, Deutschlands, größter Insel, dahin sein. Die selbstbewußten Bauern, die wie kleine Könige auf ihren Höfen residieren und heute noch heftig protestieren, müssen sich mit diesem Wandel abfinden. Dem Staat stehen noch harte Kämpfe bevor, denn von den hundert Grundbesitzern, die Einsprüche erhoben, konnte er sich erst mit der Hälfte einigen. Um den Bauern entgegenzukommen, sollen Eisenbahn und Straße über Fehmarn nach Puttgarden direkt nebeneinander bleiben und nur dreißig bis sechzig Meter Breite benötigen. Dadurch werden doppelte Einschnitte in „Schleswig-Holsteins Kornkammer“ vermieden.

